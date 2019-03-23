Sertab Erener ve Kenan Doğulu'dan düet: Aldırma deli gönlüm

1 Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun 28 Mart'ta görülecek duruşmayla boşanacakları iddiaları ünlü çiftin her hareketinin daha dikkatli izlenmesine neden oluyor. Beren Saat'in Instagram paylaşımları, Kenan Doğulu'nun söylediği şarkılar ayrılık sinyali olarak kabul ediliyor.

2 Kenan Doğulu, önceki akşam bu yıl 5’inci kez düzenlenen bir markanın güzellik ve kişisel bakım ödüllerinde Sertab Erener ile sahneye çıktı.





3 Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Enis Anıkan’ın üstlendiği ödül töreninde Kenan Doğulu ve Sertab Erener ‘Aldırma Deli Gönlüm’ şarkısında düet yaptı.

4 Burcu Esmersoy, danslarıyla sahnede olan Kenan Doğulu’ya eşlik etti. Bir an olsun yerinde durmayan Esmersoy’un dansı büyük ilgi topladı.





5 Eşi Beren Saat ile arası kötü olan, hatta boşanacakları iddia edilen Kenan Doğulu’nun bu şarkıyı seslendirmesi manidar bulundu. Sertab Erener’in seçtiği şarkı meslektaşına destek olarak yorumlandı. Doğulu'nun daha sonra Beren Saat için yazıp bestelediği Yosun Gözlüm’ü söylemesi dikkat çekti.