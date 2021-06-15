Sertap Erener'in köy hayatı

Yaklaşık 1,5 yıldır Bodrum’da yaşadığını söyleyen Erener “Yıllarca yaşayabilecek bir okul açılışı olacak burada. Burada tarımı destekleyen ve ülkenin gerçekten tarım konusunda çok büyük desteğe ihtiyacı var. Hem bilinçlendirme hem de tarımla ilgili bilgi sahibi olan insanların yetiştirilmesi için çok önemli ve güzel bir adım. 1,5 yıldır Bodrum’da yaşıyorum pandemiden dolayı. 30 yıldır burada evim var ama ilk kez 1,5 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Farklı bir hayat yaşıyoruz. Evde seram var. Birçok bitki ile haşır neşir olduk. İstanbul’da doğdum bir şehir çocuğuyum ama yavaş yavaş öğreniyorum. Bazı insanlar uzaktır bu yaşantımdan ama doğaya, hayvanlara, bitkilere gönülden bağlıyım. Çok kirlenmiş şehirlerimiz. Dünya’nın geldiği bu talan edilme noktası gerçekten benim her gün öfkelenmeme ya da acı çekmeme neden oluyor. Doğaya kendimizden daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız tek bir ev var o da bu dünya onu yok edersek biz de yok olacağız” dedi.