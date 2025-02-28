Serum orucu bozar mı? Diyanet'e göre serum orucu bozar mı?

DAMARDAN SERUM ORUCU BOZAR MI?

Damardan verilen serum, orucu bozan uygulamalar arasındadır. Damar yoluyla sıvı veya besin içeriği taşıyan takviye almak, oruçla bağdaşmaz. İnsan bedeni, söz konusu serumdan besin veya sıvı desteği alırsa oruç kuralı ihlal edilmiş olur. İster ağız yoluyla ister damar yoluyla olsun, besleyici unsurların alınması orucu geçersiz kılar. Bu sebeple, tedavi amacıyla bile olsa damardan serum takmak mecburiyetinde kalan bir kişinin orucu bozulur. Diyanet’in fetvalarında da “damardan serum verilenlerin orucu bozulur” hükmüne rastlanır. Bu durumda oruç niyeti sonlanır ve günün geri kalanında oruç tutulmuş sayılmaz. Kaza orucu, uygun zamanda tek gün şeklinde tutulmalıdır.



İĞNE VEYA SERUM ORUCU BOZAR MI?

SERUMLA TEDAVİ OLMAK ORUCU BOZAR MI?

DİYANET’E GÖRE SERUM ORUCU BOZAR MI?

İğne ve serum, oruç hükümleri açısından farklı değerlendirilir. Normal iğneler, ağrı kesici veya antibiyotik gibi besleyici olmayan ilaçlar içeriyorsa orucu bozmaz. Yani yalnızca tedavi amaçlı, gıda değeri olmayan enjeksiyonlar oruca engel sayılmaz. Ancak serum, vücuda sıvı ve çeşitli minerallerle vitamin verebildiği için orucu bozar. Diyanet’in açıklamalarında da, “gıda taşıyan enjeksiyonlar” orucu bozucu etkenler arasında gösterilir. Bu nedenle iğne yaptırmak ile serum taktırmak aynı şey değildir. Besin değeri taşımayan iğneler orucun devam etmesine imkân tanır. Serum takviyesi ise oruç yasakları kapsamına girer ve o günü geçersiz kılar. Sonraki dönemde bir gün kaza edilmesi gerekir.Serum, vücudu destekleyen sıvı ve besleyici unsurları direkt kan dolaşımına verir. Bu da, oruç tutarken yemek-içmek benzeri bir etkiye sahip sayılır. Dini açıdan, oruçlu birinin vücuduna gıda niteliği olan herhangi bir madde alınmaması önemlidir. Dolayısıyla serumla tedavi, oruç sürecinde buna uymadığı için orucu bozar. Sağlık durumuna göre tıbbi bir mecburiyet varsa ve serum almak zorunluysa, o günün orucu bozulmuş kabul edilir. Daha sonra bir gün kaza orucu tutmak gerekir. İslam dini, hasta olanın tedavi görmesini öncelik kabul eder. Tedavinin bitmesi ya da uygun vakitte, kaçırılan oruç telafi edilebilir.Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç hakkında yayınladığı fetvalarda serum konusuna açıklık getirir. Damardan serum verilmesi, gıda veya vitamin alımına benzer görülerek orucu bozan fiiller arasında sayılır. Diyanet’e göre, oruçlu bir kimsenin damar yoluyla besleyici değeri olan maddeler alması, oruç yükümlülüğünü geçersiz hale getirir. Bu nedenle serum takılması veya gıda içerikli enjeksiyon yapılması hâlinde o günün orucu bozulur. Daha sonra yalnızca bir günlük kaza orucu ile telafi mümkündür. Kefaret orucu gerekmez, çünkü bu eylem kasten yiyip içme gibi değerlendirilmez. Yine de, serum taktıran kişi o gün oruç tutmuş sayılmaz ve günü kaza etmelidir.