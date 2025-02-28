Serum orucu bozar mı? Diyanet'e göre serum orucu bozar mı?
Serum, damar yoluyla vücuda sıvı ve besleyici maddeler aktarılmasını sağlar. Oruç, belirli saatler boyunca yeme ve içme gibi bedeni besleyen tüm aktivitelerden uzak durmayı gerektirir.
SERUM ORUCU BOZAR MI?Kan dolaşımına giren ve vücuda besin desteği sunan serum, bu tanıma göre orucu bozar. İçeriğinde vitamin, mineral ya da enerji sağlayan bileşenler olmasa bile serum, vücudu desteklediği için oruç şartlarını yerine getirme ilkesine aykırı görülür. Diyanet’in görüşü de bu yöndedir. Bu nedenle oruçlu bir kimse, tedavi amacıyla serum alırsa o gün orucunu tamamlamış sayılmaz. Kişi, sağlık durumu müsait olduğunda bu günü tekrar kaza orucu olarak tutmalıdır.
SERUM TAKTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Damardan serum taktırmak, orucun geçerliliğini sona erdiren bir uygulamadır. Serumun içinde bazen tuz, bazen şeker, bazen de vitamin gibi maddeler yer alır. Bunlar vücutta besleyici etkiye sahip olduğu için, oruçlu durumda damardan alınan bu takviye yeme-içme hükmünde değerlendirilir. Bu sebeple, oruç sırasında serum taktırmak orucu bozar. Dini kaynaklarda, vücuda besin değeri taşıyan her türlü maddenin alınmasıyla orucun sakatlanacağı ifade edilir. Kişi sağlık nedeniyle serum taktırmak zorunda kalırsa, o günün orucunu bozulmuş kabul etmesi gerekir. Bu durumu daha sonra bir gün kaza orucu tutarak telafi etmek mümkündür.
ORUÇLUYKEN SERUM ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç süresince kan dolaşımına besleyici herhangi bir madde aktarılmaması esastır. Serum almak, bu kuralı ihlal eden durumlardan biridir. Çünkü serum, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı ve bazen mineral ile vitamin desteğini doğrudan sağlar. Bu, ağızdan bir şey tüketmekle aynı kategoride olmasa da bedeni besleyen bir girişim olduğu için orucu bozar. Din uzmanları, damar yoluyla gıda içeriğine sahip maddelerin verilmesini, orucu sona erdiren etkenler arasında sayar. Bu sebeple, oruçlu bir kişi sağlık nedeniyle serum alırsa o günkü oruç tamamlanmış sayılmaz. Daha sonra, şartlar uygun olduğunda bir gün kaza orucu tutmak yeterlidir.