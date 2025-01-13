Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi

Erektil disfonksiyon, genellikle kalp hastalıkları ve yüksek kolesterolle bağlantılı olan, penise kan taşıyan damarların daralmasından kaynaklanıyor. Diyabetli erkekler de yüksek kan şekeri nedeniyle daha büyük risk taşıyor çünkü bu durum, ereksiyon oluşturmada önemli olan damarları ve sinirleri zayıflatabiliyor.

Çeşitli araştırmalar, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin bu riskleri azaltabileceğini ortaya koymuştu ancak hangi içeceklerin yardımcı olacağına dair kesin bir bilgi yoktu.