Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi

Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, düzenli kırmızı üzüm tüketimi, erkek cinsel sağlığı için faydalı olabilir. Uzmanlar, kırmızı üzümde bulunan fenolik bileşiklerin, libido artırıcı etkisi olduğunu tespit etti.

Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi - 1

Bilim insanları, kırmızı üzüm suyunun, erektil disfonksiyon riskini yüzde 80'e kadar azaltabileceğini keşfetti. Bu bulguyla birlikte, 40 yaş üzerindeki erkeklerin cinsel sağlıklarını desteklemek için haftada en az beş kez bir bardak kırmızı üzüm suyu içmeleri önerildi.

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Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi - 2

The Ageing Male dergisinde yayımlanan araştırma; elma, portakal, ananas ya da domates suyunun düzenli tüketiminin, erkeklerin libido düşüklüğüne karşı koruma sağlamadığını gösterdi.

Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi - 3

Erektil disfonksiyon, genellikle kalp hastalıkları ve yüksek kolesterolle bağlantılı olan, penise kan taşıyan damarların daralmasından kaynaklanıyor. Diyabetli erkekler de yüksek kan şekeri nedeniyle daha büyük risk taşıyor çünkü bu durum, ereksiyon oluşturmada önemli olan damarları ve sinirleri zayıflatabiliyor.

Çeşitli araştırmalar, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin bu riskleri azaltabileceğini ortaya koymuştu ancak hangi içeceklerin yardımcı olacağına dair kesin bir bilgi yoktu.

Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi - 4

Çin'in Tianjin Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, 1.500 orta yaşlı erkeğin içki alışkanlıklarını inceleyerek, bu verileri cinsel uyarılma sorunları bildirenlerle karşılaştırdı. Araştırma, dokuz farklı içecekten yalnızca kırmızı üzüm suyunun belirgin bir fayda sağladığını gösterdi. Üstelik kırmızı üzüm suyunun etkisi, beyaz üzüm suyuna göre çok daha güçlüydü.

Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi - 5

Araştırmacılar, bunun nedeninin kırmızı üzümlerin, atardamarları sağlıklı tutarak kan akışını artırmaya yardımcı olan fenol adı verilen bitki kimyasallarını daha yüksek seviyelerde içermesi olduğunu belirtti.

Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi - 6

Çalışmanın sonuçlarına dayanarak, özellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerin erektil disfonksiyon riskini azaltmak için haftada beş kez ve daha fazla kırmızı üzüm suyu tüketmelerinin faydalı olabileceği öne sürüldü.

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