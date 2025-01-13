Ses getiren araştırma: Kırmızı üzümün yeni bir faydası keşfedildi
Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, düzenli kırmızı üzüm tüketimi, erkek cinsel sağlığı için faydalı olabilir. Uzmanlar, kırmızı üzümde bulunan fenolik bileşiklerin, libido artırıcı etkisi olduğunu tespit etti.
Bilim insanları, kırmızı üzüm suyunun, erektil disfonksiyon riskini yüzde 80'e kadar azaltabileceğini keşfetti. Bu bulguyla birlikte, 40 yaş üzerindeki erkeklerin cinsel sağlıklarını desteklemek için haftada en az beş kez bir bardak kırmızı üzüm suyu içmeleri önerildi.