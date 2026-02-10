Sevdiğim Sensin başlıyor. Aldur ailesi çok konuşulacak
10.02.2026 09:50
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin için geri sayım sürüyor. Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizide, Aldur ailesi üyeleri dikkat çekecek.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. 12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizide, Erkan Aldur'un ailesi öne çıkıyor.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan "Sevdiğim Sensin"de Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği Erkan Aldur'un babası Esat Aldur’u Hüseyin Avni Danyal, annesi İnci Aldur’u Esra Ronabar canlandırıyor.
Varlıklı ve güçlü bir aile olan Aldur ailesi, oğullarının geleceğini aile dostlarının kızı Burçin (Elçin Zehra İrem) ile evlenmesi üzerine planlarken, Erkan’ın Dicle (Helin Kandemir) ile evlenmesi tüm hesapları altüst ediyor.
Yoksulluk, baskı ve korku içinde büyüdüğü köyünden Erkan’la evlendikten sonra ilk kez ayrılan Dicle’nin, Aldur ailesinin ışıltılı ama acımasız dünyasına adım atması, herkesin kaderinin yeniden yazılmasına neden oluyor.
"İNCİ'NİN ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Eşi Esat’la yaptığı evliliği büyük bir sorumluluk olarak gören; iyi bir eş, kusursuz bir anne ve güçlü bir ev sahibesi olmak için her şeyi yapan İnci Aldur karakterini Esra Ronabar, şöyle anlattı:
“İnci Aldur çok güçlü bir kadın. Çok büyük bir sır taşıyor ve bunu taşıyabilmek için gücünün arkasına sığınıyor, güçlüymüş gibi yapıyor. Özellikle evlatlarıyla olan ilişkisi beni çok etkiledi.”
"NİLÜFER'İN HAYATI DUYGUSAL BOŞLUKLARLA DOLU"
Dizide Esat ve İnci’nin kurduğu aile düzeninden yara alan diğer çocukları Nilüfer’e Deniz Işın, Tahir’e ise Cihat Süvarioğlu hayat veriyor. Nilüfer karakterini canlandıran Deniz Işın, rolünü şu sözlerle anlattı:
“Nilüfer, bolluk içinde büyümüş olmasına rağmen hayatı duygusal boşluklarla dolu. Hayatı, kariyeri ve geleceği için aldığı kararlarda ailesi pek yanında olmamış, hatta hâlâ bunu sürekli yüzüne vuruyorlar. Zor şartlara rağmen ayakta kalabilmesini ve içerden gelen bir güçle hakkını aramasını seviyorum.”
"TAHİR GÜCÜ SEVEN BİR KARAKTER"
Cihat Süvarioğlu ise canlandırdığı “Tahir Aldur” karakterini “Tahir, hırslı ve gücü seven bir karakter. Aldur ailesinin ağabeyi olarak şirketin başına geçmeye çalışan biri" sözleriyle anlattı.
Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle’nin tanışmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor.
Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle 12 Şubat Perşembe akşamı Star’da.