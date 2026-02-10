Sevdiğim Sensin başlıyor. Aldur ailesi çok konuşulacak

Varlıklı ve güçlü bir aile olan Aldur ailesi, oğullarının geleceğini aile dostlarının kızı Burçin (Elçin Zehra İrem) ile evlenmesi üzerine planlarken, Erkan’ın Dicle (Helin Kandemir) ile evlenmesi tüm hesapları altüst ediyor.

Yoksulluk, baskı ve korku içinde büyüdüğü köyünden Erkan’la evlendikten sonra ilk kez ayrılan Dicle’nin, Aldur ailesinin ışıltılı ama acımasız dünyasına adım atması, herkesin kaderinin yeniden yazılmasına neden oluyor.