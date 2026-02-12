Sevdiğim Sensin bu akşam başlıyor. Barış Baktaş ve Emrah Aytemur rollerini anlattı

Dizide hayatı boyunca Ferman’ın gölgesinde hareket eden Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş, izleyicinin Civan’ın değişim ve dönüşümüne şahit olacağı karaktere nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı:

“Ben de Civan gibi Doğu’da, Batman’da doğup büyüdüm. Bu yüzden Civan; yaşantısına, aile yapısına ve konuşma tarzına doğuştan hâkim olduğum bir karakter. Hâl, hareket, jest, mimik, duruş; oturup kalkmasından yürüyüşüne kadar unsurlarını neredeyse birebir barındıran birçok çevrem var. Hâliyle onlardan esinlenerek ve özüme dönerek, hayal gücümle de birleştirip Civan’ı en doğal olabilecek şekilde oluşturdum.”