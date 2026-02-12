Sevdiğim Sensin bu akşam başlıyor. Barış Baktaş ve Emrah Aytemur rollerini anlattı
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" bu akşam başlıyor. Dizinin oyuncularından Barış Baktaş ve Emrah Aytemur, rolleri hakkında konuştu.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı “Sevdiğim Sensin” bu akşam başlıyor. Ay Yapım imzalı dizi, askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle’nin tanışmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor.
Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği “Sevdiğim Sensin”de Dicle'nin ağabeyleri Civan ve Ferman'a hayat veren Barış Baktaş ve Emrah Aytemur, rolleri hakkında konuştu.
Barış Baktaş dizide, hayatı boyunca Ferman’ın gölgesinde hareket etmiş, kendi kararlarını almak yerine güçlü olanın emrine boyun eğen Civan karakterine hayat veriyor.
"CİVAN'I EN DOĞAL ŞEKİLDE OLUŞTURDUM"
Dizide hayatı boyunca Ferman’ın gölgesinde hareket eden Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş, izleyicinin Civan’ın değişim ve dönüşümüne şahit olacağı karaktere nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı:
“Ben de Civan gibi Doğu’da, Batman’da doğup büyüdüm. Bu yüzden Civan; yaşantısına, aile yapısına ve konuşma tarzına doğuştan hâkim olduğum bir karakter. Hâl, hareket, jest, mimik, duruş; oturup kalkmasından yürüyüşüne kadar unsurlarını neredeyse birebir barındıran birçok çevrem var. Hâliyle onlardan esinlenerek ve özüme dönerek, hayal gücümle de birleştirip Civan’ı en doğal olabilecek şekilde oluşturdum.”
"EMİR VE BUYRUĞU YERİNE GETİRMEYE ADAMIŞ BİR ANTİKAHRAMAN"
Dicle’nin sert ve acımasız ağabeyi Ferman’ı canlandıran Emrah Aytemur ise “Ferman’ı çok sevdiğimi söyleyemem, şu an aramızda toksik bir ilişki var. Adından mütevellit emir ve buyruğu yerine getirmeye hayatını adamış bir antikahraman" ifadelerini kullandı.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu,Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.