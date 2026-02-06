Sevdiğim Sensin dizisi başlıyor. Yayın tarihi belli oldu
06.02.2026 16:14
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Sevdiğim Sensin için geri sayım sürüyor. Merakla beklenen Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi belli oldu.
Ay Yapım imzası taşıyan, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Star TV'nin yeni dizisi “Sevdiğim Sensin” için bekleyiş sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
Sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ele alan "Sevdiğim Sensin"in yayın günü ve tarihi belli oldu.
12 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI BAŞLIYOR
İstanbullu Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz'ın, köylü kızı Dicle'ye ise Helin Kandemir'in hayat verdiği "Sevdiğim Sensin", 12 Şubat Perşembe akşamı başlıyor.
SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle’nin, bir karşılaşmayla değişen kaderlerini gözler önüne serecek olan “Sevdiğim Sensin” dizisi, ilk bölümüyle 12 Şubat Pazar akşamı saat 20:00'de Star'da...