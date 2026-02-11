Sevdiğim Sensin ilk bölümde neler olacak? Dicle ve Erkan için yeni hayat
11.02.2026 10:06
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Şubat akşamı başlıyor. İlk bölüme, Dicle ve Erkan'ın yollarının kesişmesi ve yeni bir hayata adım atmaları damga vuracak.
Hikayesi Coşkun Irmak’a ait olan ve başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin", 12 Şubat Perşembe akşamı başlıyor.
Senaryosunu Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Star’ın merakla beklenen iddialı yeni dizisi "Sevdiğim Sensin'in ilk bölümünün konusu şöyle;
Bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle, acımasız abilerinin baskısı yüzünden adeta tutsak bir hayat sürmektedir. Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış, dünyaya çok yabancı kalmıştır.
Bir gün bölgede yaşanan deprem nedeniyle yolu, İstanbul’daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerliğini yapan Erkan’la kesişir. Kader, Dicle ve Erkan’ın yolunu dökülen kanla bağlar ve Erkan, Dicle’yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır.
Dicle, saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, Erkan’ı askerden dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik beklemektedir.
Erkan, hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen Dicle’yi İstanbul’a götürmek zorundadır. Dicle, İstanbul’daki yepyeni dünya karşısında bocalarken, Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacaktır?
Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu,Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler rol alıyor.