Sevdiğim Sensin ilk bölümde neler olacak? Dicle ve Erkan için yeni hayat

Star’ın merakla beklenen iddialı yeni dizisi "Sevdiğim Sensin'in ilk bölümünün konusu şöyle;

Bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle, acımasız abilerinin baskısı yüzünden adeta tutsak bir hayat sürmektedir. Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış, dünyaya çok yabancı kalmıştır.