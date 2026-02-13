Sevdiğim Sensin ilk bölümüyle dikkat çekti. Gonca Vuslateri'den Helin Kandemir'e övgüler
13.02.2026 10:05
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, izleyenlerden övgü dolu yorumlar aldı.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisinin ekran macerası, 12 Şubat Perşembe akşamı Star TV'de başladı.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle’nin yaşadıklarını konu alan dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
"SEZONUN EN İYİ İŞİ"
İzleyenler, Sevdiğim Sensin'in ilk bölümünden övgüyle bahsetti. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği diziye şöyle yorumlar geldi:
“Bu sezonun en iyi işi olmuş. İzlerken gram sıkılmadım. Sinema filmi tadında bir ilk bölüm olmuş”
“Dicle o kadar masum ve güzel ki”
“Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir çok yakışmış”
“Helin Kandemir döktürmüş”
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin ilk bölümüne bir yorum da oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.
"YAKTIN YÜREĞİMİZİ"
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 21 yaşındaki Helin Kandemir'e övgüyle bahsetti. Vuslateri, meslektaşına "Genç bir oyuncu. Oyuncu gibi oyuncu... Aldı götürdü seyirciyi Ağrı'da bir kulübeye. Seslerini avuçlarında saklayan bütün kız çocukları için" yorumunu yaptı.
Gonca Vuslateri, bir yorum daha yaptı ve "Helin'in gözlerinden damlayan her yaşa eşlik ettik bu akşam. Yaktın yüreğimizi be" ifadelerini kullandı.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Şaşmaz ve Kandemir dışında Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.