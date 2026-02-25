Sevdiğim Sensin yeni bölümde Erkan köşeye sıkışıyor
25.02.2026 11:19
NTV - Haber Merkezi
"Sevdiğim Sensin" bu hafta üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Erkan, Dicle'yle boşanma hazırlıkları ve Burçin'le nişan süreci arasında sıkışıp kalıyor.
12 Şubat akşamı Star TV'de yayın hayatına başlayan “Sevdiğim Sensin” perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu hafta üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan “Sevdiğim Sensin” heyecanla bekleniyor.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği “Sevdiğim Sensin”in 26 Şubat akşamı ekrana gelecek üçüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Erkan, hem kendi canını hem de Dicle’nin canını kurtarmak için Ferman’la bir pazarlığa oturmak zorunda kalır. Bu pazarlık sonucunda Dicle’yi de yanına alarak köşke döner.
Ancak yalnız değillerdir. Civan, abi kimliğini gizleyerek Ferman’ın gözcülüğünü yapabilmek amacıyla şoför olarak köşke sızar. Amacı, Dicle ile Erkan’ın evliliğinin bitmesine karşı önlem almaktır.
Esat ve İnci ise kurdukları plan sonucunda oğullarının köşke dönmesinden memnundur. Dicle, köşk yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da burada da pek çok zorluk ve engelle karşılaşır. En büyük engel, onu istemeyen İnci ve onun planlarıdır.
Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlayınca bu sürecin sandıkları kadar kolay olmayacağını fark eder ve evliliğin bitmesi için kendi önlemlerini almaya başlar. Erkan, bir yanda Dicle’yle boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hız kesmeden ilerleyen nişan hazırlıkları arasında sıkışıp kalır.
Boşanma meselesini başından beri Dicle’ye açıkça anlatamadığı için, gönlü istemese de başka bir yönteme başvurmak zorunda kalır. Bu yöntemin Dicle ve abileri tarafından öğrenilmeyeceğini zanneder.
Dicle, duygusal anlamda büyük bir yıkıma sürüklenirken bu durum, Erkan’ı da Burçin’le bambaşka bir noktaya taşır.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.