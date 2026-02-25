Sevdiğim Sensin yeni bölümde Erkan köşeye sıkışıyor

Esat ve İnci ise kurdukları plan sonucunda oğullarının köşke dönmesinden memnundur. Dicle, köşk yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da burada da pek çok zorluk ve engelle karşılaşır. En büyük engel, onu istemeyen İnci ve onun planlarıdır.