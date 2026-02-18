Sevdiğim Sensin yeni bölümde neler olacak? Dicle ve Erkan'a sürpriz ziyaret
18.02.2026 12:41
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin'in ikinci bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölümde; beklenmedik ziyaret Erkan ve Dicle’yi çıkmaza sürükleyecek.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisinin ekran macerası, 12 Şubat akşamı başladı. Bu hafta ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan “Sevdiğim Sensin” heyecanla bekleniyor.
19 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek Sevdiğim Sensin’in ikinci bölümünün konusu ise şöyle;
Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle dengeler altüst olur. Erkan, hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden Dicle’yle evlendiği gerçeğini gizlemeye çalışır. Kısa sürede ortaya çıkan evlilik, Aldur hanesinde büyük bir fırtınanın kopmasına neden olur.
Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini söylediğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. Çıkan büyük tartışma sonucu Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alır ve evi terk eder.
İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez karşılaşan Dicle ise bilmediği bir hayatın ortasında bocalasa da tek sığınağı sandığı adama tutunmaya çalışır. Erkan ise ne yapacağına karar vermek için Dicle’yle geçici olarak bir yere yerleşir.
Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için planlar yaparken; İnci de Esat’tan gizli, hem Erkan’ı eve döndürecek hem de Dicle’den kurtulmalarını sağlayacak başka bir plan kurar. Kapılarına dayanan beklenmedik ziyaretçiler, Erkan ve Dicle’yi bir çıkmaza sürükleyecektir.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
Öte yandan bambaşka hayatlar yaşayan Erkan ve Dicle'nin kesişen hayatları ve akabinde olanları anlatan, yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği “Sevdiğim Sensin” ilk bölümüyle büyük ilgi gördü.
Sosyal medyada övgü dolu yorumlarla gündem olan dizi, reytinglerde de zirveye ortak oldu. Sevdiğim Sensin ilk bölümüyle, reytinglerde üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.