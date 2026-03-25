Sevdiğim Sensin'de Dicle ile Erkan'ın evliliği bitecek mi?
25.03.2026 13:26
Ceren Ekşi
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", yarın akşam yedinci bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüme boşanma davası yaklaştıkça kafası karışan Erkan damga vuracak.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Sevdiğim Sensin” dizisi, perşembe akşamlarında zirveyi bırakmıyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin"in yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.
26 Mart akşamı yedinci bölümüyle ekranlara gelecek olan “Sevdiğim Sensin”in konusu ise şöyle;
Kazanın ardından Aldur ailesi hastanede büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Dicle kazadan hafif sıyrıklarla kurtulmuştur, ancak Burçin’in durumu belirsizliğini korumaktadır.
Kazanın arkasındaki ismin Ferman olduğunun ortaya çıkmasıyla gerilim giderek tırmanır. Ailedeki herkes Dicle’yi suçlarken, Dicle de kendini sorumlu hissetmektedir. Buna rağmen tek dileği, Burçin’in hayatta kalmasıdır.
Dicle, yaşananların ardından kendini toparlamaya çalışırken Aldur Yaşam Merkezi’nde kalmaya karar verir. Erkan ise bir yandan hastanedeki süreci yönetirken, diğer yandan Dicle’nin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alır.
Kaçacak yeri kalmayan Ferman ise saklanmak için gizlice Aldur Köşkü’ne sızar. Civan dışında kimsenin bu durumdan haberi yoktur. Bu gelişme, Dicle için tehdidi daha da büyütür.
Burçin’in hayata tutunmasıyla birlikte dengeler yeniden değişir. Dicle ve Erkan’ı yalnız bırakmamak için iyileşme sürecini köşkte geçirmeye karar veren Burçin, köşke yerleşir. Dicle’nin Burçin’e bakmak zorunda kalması, aralarındaki gerilimi daha da derinleştirir.
Bir hafta boyunca herkes Dicle ve Erkan'ın yaklaşan boşanma davasına hazırlanırken, Erkan’ın duyguları giderek karmaşık bir hal alır. Dicle ise yaşadığı her şeye karşı bir veda duygusu içindedir. Boşanma davasının görüldüğü gün gelip çattığında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise herkesi şoke eder.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda Kandemir ve Şaşmaz dışında; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.