Sevdiğim Sensin'de Dicle ve Erkan için yeni dönem

Dicle ve Kadir’in evlilik kararını öğrenen Erkan, sebebini adlandıramadığı bir huzursuzlukla ilk kez Dicle konusunda kendini sorgulamaya başlar. Hislerini henüz tam olarak anlamlandıramasa da sürekli Dicle’nin peşindedir ve ondan bir açıklama bekler.