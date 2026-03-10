Sevdiğim Sensin'de Dicle ve Erkan için yeni dönem
10.03.2026 15:03
NTV - Haber Merkezi
"Sevdiğim Sensin" dizisi, 12 Mart Perşembe akşamı beşinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme; Dicle'nin Erkan konusundaki kararlılığı damga vuracak.
Star TV'nin Ay Yapım imzalı, iddialı dizisi “Sevdiğim Sensin”, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bu hafta beşinci bölümüyle ekranlara gelecek olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin 12 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Dicle ve Kadir’in evlilik kararını öğrenen Erkan, sebebini adlandıramadığı bir huzursuzlukla ilk kez Dicle konusunda kendini sorgulamaya başlar. Hislerini henüz tam olarak anlamlandıramasa da sürekli Dicle’nin peşindedir ve ondan bir açıklama bekler.
Aynı zamanda Kadir’in bu kararı hangi sebeple aldığını bilmemesi ve kararın kendisinden bağımsız alınmış olması da Erkan’ın içini kemiren bir başka meseledir. Ancak bu kez Dicle kararlıdır; Erkan’a yüz vermez. Erkan ise Dicle’yle eski yakınlıklarını yeniden kurabilmek için çabalar, onun kalbini kazanmak ister.
Aile içinde dost gibi görünüp aslında kendi çıkarları doğrultusunda akıl veren birinin de yönlendirmesiyle Dicle, kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir ve şirkette işe başlar. Okuma yazmasını geliştirmenin yanı sıra iş hayatını da öğrenmeye başlar. İlk kez giyimini değiştirir ve kendine yeni bir kimlik inşa etmeye adım atar.
Erkan’ın bıraktığı kalp kırıklıklarıyla mücadele ederken bir yandan da hayatını yeniden kurma umudunu taşıyan Dicle’nin güçlenişi, Kadir’le evlilik kararını öğrenen abilerinin öfkesini büyütür. Özellikle Ferman’ın, Aldur ailesinin büyük düşmanı Fikret’le kurduğu karanlık plan, herkesin hayatını altüst edecek ve Dicle’nin yeni filizlenen umutlarını yeniden söndürecektir.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.