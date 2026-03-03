Sevdiğim Sensin'de Dicle yeni bir başlangıç yapıyor

Bu haber, Burçin için hayatının en büyük şokudur. Dicle ise Erkan’ın imzalattığı belgenin boşanma kâğıdı olduğunu öğrenince yıkılır. Kandırılmış olmanın acısıyla gururu incinir, onuru kırılır. Artık o da bu evliliği bir an önce bitirmeye kararlıdır ve Aldur ailesine hiçbir zorluk çıkarmayacaktır.