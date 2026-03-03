Ramazan imsakiyesi banner
Sevdiğim Sensin'de Dicle yeni bir başlangıç yapıyor

03.03.2026 13:04

NTV - Haber Merkezi

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, 5 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dördüncü bölümde; Dicle'nin beklenmedik kararı herkesi şaşırtacak.

Star TV'nin iddialı yeni dizisi “Sevdiğim Sensin” 12 Şubat itibariyle yayın hayatına başladı. Her perşembe izleyiciyle buluşan dizinin bu hafta yayınlanacak dördüncü bölümü heyecanla bekleniyor.

Özel Kurum

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği “Sevdiğim Sensin”in 5 Mart akşamı ekrana gelecek dördüncü bölümünün konusu ise şöyle;

 

Aldur ailesi dışında kimsenin bilmediği Dicle ve Erkan evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılır ve kısa sürede tüm ülkeye yayılır.

Özel Kurum

 Bu haber, Burçin için hayatının en büyük şokudur. Dicle ise Erkan’ın imzalattığı belgenin boşanma kâğıdı olduğunu öğrenince yıkılır. Kandırılmış olmanın acısıyla gururu incinir, onuru kırılır. Artık o da bu evliliği bir an önce bitirmeye kararlıdır ve Aldur ailesine hiçbir zorluk çıkarmayacaktır.

Özel Kurum

Erkan bir yandan haberi sızdıranı bulmaya çalışırken bir yandan da Burçin’e gerçeği anlatıp aralarını düzeltmeye çalışır. Ancak bu kez şart koyan Burçin’dir.

Özel Kurum

Nişanın hemen yapılmasını ve tüm ülkeye “esas gelinin” kendisi olduğunu göstermeyi ister. Bunun gerçekleşmesi için de Dicle’nin, nişan gecesinde evliliğin formalite olduğunu açıklaması gerekir.

Özel Kurum

Magazin kameralarının gölgesinde gerçekleşen nişan töreni, Dicle’nin herkesi şaşırtan açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazanır. Dicle’nin hayat hikâyesi herkesin içine işler; evliliğin mecburi olduğunu söylediği anlar ise kendi kalbini paramparça eder. 

Özel Kurum

Gecenin sonunda Dicle’nin, kendi hayatı adına aldığı beklenmedik karar, Erkan’ın içine düşen huzursuzluğun başlangıcı olur.

Özel Kurum

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 

 

Dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.