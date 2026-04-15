Sevdiğim Sensin'de Erkan, Dicle'yi kurtarmaya çalışıyor
15.04.2026 12:47
Ceren Ekşi
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in bu haftaki 10'uncu bölümünde; sırların ortaya çıkması ve Erkan'ın Dicle'nin iyiliği için düştüğü ikilem dikkat çekecek.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği "Sevdiğim Sensin" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Yarın akşam 10'uncu bölümüyle ekranlara gelecek olan “Sevdiğim Sensin”in konusu ise şöyle; Geçmişin gömülü sırları birer birer ortaya çıkarken, Aldur Köşkü’nde dengeler altüst olur.
Ferman, öfkesini yalnızca Dicle’ye değil, ona destek olan Feride’ye de yöneltir ve köşkte büyük bir kaos yaratır. Kontrolünü giderek kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulunca kendini ve hâkimiyetini korumak için yeni hamleler planlar.
Yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılan Erkan, Dicle’nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatasının yükünü taşıyan Dicle ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolculukta büyük tehlikelerle yüzleşir. Erkan, Dicle’yi kurtarmak ve onu eski hâline döndürebilmek için asla başvurmak istemediği bir yola sürüklenir.
Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken bu kez başka bir sorunla karşı karşıyadır. Tahir de kendine yeni bir amaç bulmuştur ve onun peşine düşer.
Fikret’in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Aldur ailesinde tedirginliği artırır. Boş durmayan Fikret’in yeni hedefi Erkan’dır.
Erkan’ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret’i daha da öfkelendirir. Onu yok etmeye yönelik planı yalnızca Erkan’ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek ve Fikret’i de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakacaktır.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda Kandemir ve Şaşmaz dışında; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” onuncu bölümüyle 16 Nisan Perşembe akşamı Star'da.