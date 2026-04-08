Sevdiğim Sensin'de Erkan geri dönüşü olmayan bir sırra yaklaşıyor
08.04.2026 12:58
Tuğba Öztürk
"Sevdiğim Sensin", 9 Nisan akşamı dokuzuncu bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüme, Erkan'ın Dicle'nin geçmişiyle ilgili öğrendiği gerçek damga vuracak.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", her perşembe yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği "Sevdiğim Sensin" dizisi, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Yarın akşam dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek olan “Sevdiğim Sensin”in konusu ise şöyle;
Ferman’ın ansızın köşke gelişi, tüm aileyi köşeye sıkıştırır ve Aldur ailesinde büyük bir kırılmaya neden olur.
İnci’nin çevirdiği bazı oyunların ortaya çıkması da bu kırılmayı derinleştiren bir diğer etken olur. Esat, ilk kez İnci’ye karşı bu denli sert bir öfke duyar. Esat tarafından İnci’ye verilen ceza ise onun asla kabul edemeyeceği türdendir.
Dicle ise hayatı boyunca kaçtığı korkularıyla yeniden yüzleşirken, yaşananların sorumluluğunu bir kez daha omuzlarında hisseder.
Yatırım görüşmesinin yarıda kalmasıyla birlikte Erkan da iki cephede birden sıkışır. Bir yanda ailesinin geleceği, diğer yandaysa Dicle’nin güvenliği vardır.
Bu sırada Ferman’ın elindeki büyük koz, herkesi beklenmedik bir çıkmaza sürükler. Alınan karar, Ferman karşısında herkesi çaresiz bırakırken, köşkteki gerilim her geçen an daha tehlikeli bir hâl alır.
Erkan’ın tüm koruma çabasına rağmen, Dicle’yi geçmişle ilgili öğrendiği bir gerçek derinden sarsar. İlk kez bu kadar savrulur ve içine düştüğü çıkmazda ne yapacağını bilemez hâle gelir. Erkan, Dicle’nin mutluluğu için harekete geçer; ancak bu, onu geri dönüşü olmayan bir sırrın eşiğine getirir.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda Kandemir ve Şaşmaz dışında; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
Sevdiğim Sensin dokuzuncu bölümüyle 9 Nisan Perşembe akşamı Star'da.