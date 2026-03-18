Sevdiğim Sensin'de Erkan'ın oyunu dengeleri değiştiriyor

Dicle ise yaşananların ağırlığı altında ezilir. Başına gelenleri sorguladığında tek bir sonuca varır: Başkalarına zarar gelmemesi için kaderini kendi ellerine almak zorundadır. Ancak bunu nasıl yapacaktır?

Bu süreçte Burçin, Dicle’ye destek olur gibi görünür. Asıl amacı ise Erkan’ın Dicle’ye olan hislerini ortaya çıkarmaktır. Dost maskesi altında kurduğu tehlikeli planlardan biri ters teper ve büyük bir faciaya yol açar.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.