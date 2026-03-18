Sevdiğim Sensin'de Erkan'ın oyunu dengeleri değiştiriyor
18.03.2026 09:20
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, yarın akşam altıncı bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Erkan'ın oyunu her şeyi değiştirecek.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Sevdiğim Sensin” dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin"in yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bu hafta altıncı bölümüyle ekranlara gelecek olan “Sevdiğim Sensin” dizisinin 19 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Erkan, Kadir’in vurulduğu haberini alır almaz öfkeyle Ferman’ın gönderdiği konuma doğru yola çıkar. Dicle ise yaşananların kendi yüzünden olduğunu düşünerek Erkan’ı yalnız bırakmak istemez. Tüm engellemelerine rağmen ona karşı koyar ve tehlikeyi göze alarak birlikte giderler.
Fikret’in mekânında ölümle burun buruna gelen Kadir’i, Fikret ve Ferman kolay kolay teslim etmeye niyetli değildir. Asıl planları çok daha büyüktür. Erkan’ın Kadir’i alabilmesi için öne sürülen şartlar ve yöneltilen tehditler doğrudan Aldur ailesini hedef alır.
Gecenin sonunda Erkan iki cephede birden sıkışır: Bir yanda ailesinin itibarı, diğer yanda Kadir’in hayatı vardır. İkisini de kaybetmek istemeyen Erkan, stratejik bir oyun kurmak zorunda kalır.
Dicle ise yaşananların ağırlığı altında ezilir. Başına gelenleri sorguladığında tek bir sonuca varır: Başkalarına zarar gelmemesi için kaderini kendi ellerine almak zorundadır. Ancak bunu nasıl yapacaktır?
Bu süreçte Burçin, Dicle’ye destek olur gibi görünür. Asıl amacı ise Erkan’ın Dicle’ye olan hislerini ortaya çıkarmaktır. Dost maskesi altında kurduğu tehlikeli planlardan biri ters teper ve büyük bir faciaya yol açar.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.