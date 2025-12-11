Sevdiğim Sensin’e geri sayım. Helin Kandemir rolünü anlattı

Hayatı boyunca yaşadığı köyden hiç çıkmamış; yoksulluk, bastırılma ve korkunun içinde büyümüş genç bir kız olan Dicle’ye hayat veren başarılı oyuncu rolünü şöyle anlattı:

“Dicle, hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen yalnızca kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç kadın. Büyülü bir tesadüf sonucu hayatına giren Erkan sayesinde dünyanın bambaşka bir tarafına adım atıyor ve biz hikâyeyle birlikte onun hayata ilk adımlarına şahit oluyoruz. Bütün ‘ama’lara, sarp kayalıklara, sınırlara rağmen neşesini, hayatta kalma becerisini ve zarafetle birleştirdiği gücünü; bir oyuncu olmanın dışında genç bir kadın olarak da oldukça ilham verici buluyorum. Dilerim onu tanıyacak herkese iyi gelir.”