Sevdiğim Sensin’e geri sayım. Helin Kandemir rolünü anlattı
11.12.2025 12:45
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Helin Kandemir, heyecanını aktardı ve rolüyle ilgili ilk kez konuştu.
hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” için heyecan dorukta. Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği dizide başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
İzleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin yıldızı 21 yaşındaki Helin Kandemir, canlandırdığı köylü kızı Dicle’yi ve diziye hazırlık sürecini ilk kez anlattı.
"DİCLE YARALI BİR GENÇ KADIN"
Hayatı boyunca yaşadığı köyden hiç çıkmamış; yoksulluk, bastırılma ve korkunun içinde büyümüş genç bir kız olan Dicle’ye hayat veren başarılı oyuncu rolünü şöyle anlattı:
“Dicle, hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen yalnızca kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç kadın. Büyülü bir tesadüf sonucu hayatına giren Erkan sayesinde dünyanın bambaşka bir tarafına adım atıyor ve biz hikâyeyle birlikte onun hayata ilk adımlarına şahit oluyoruz. Bütün ‘ama’lara, sarp kayalıklara, sınırlara rağmen neşesini, hayatta kalma becerisini ve zarafetle birleştirdiği gücünü; bir oyuncu olmanın dışında genç bir kadın olarak da oldukça ilham verici buluyorum. Dilerim onu tanıyacak herkese iyi gelir.”
ROLÜNE HAZIRLIK SÜRECİNİ BÖYLE ANLATTI
Dicle için yaptığı ön hazırlık çalışmalarını da anlatan Kandemir, “Karakterlerimizi hissedebilmek için oldukça uzun bir prova sürecimiz oldu. Önce yönetmenimiz Gökçen hocayla Dicle’nin varlığını, Dicle ile Erkan’ın girift ve büyülü ilişkisini, Dicle’nin dünyayla kurduğu ilişkiyi birlikte inşa ettiğimiz provalar yaptık” dedi.
"AYTAÇ'LA SENARYO ÜZERİNDE ÇOK VAKİT GEÇİRDİK"
“Aynı zamanda Dicle’nin dilini, şivesini kurduğumuz bir diyalekt prova sürecimiz oldu” diyen ünlü oyuncu, “Bu süre içinde ben sağlığıma, bedenime oldukça dikkat ettim. Aytaç’la senaryo üzerinde çok fazla vakit geçirdik. Dünyalar tatlısı bir oyuncu koçumuz oldu; beraber aradık, hata yaptık, düzelttik. Şimdi buradayız” ifadelerini kullandı.
Dizide, İstanbullu asker Erkan’ın askerlik yaptığı bölgede yaşanan deprem felaketinden sonra Dicle’nin köyüne teftişe gelmesi, iki gencin kaderini değiştirecek olayların yaşanmasına neden oluyor.
Merakla beklenen “Sevdiğim Sensin” dizisi, çok yakında Star’da.