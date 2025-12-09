Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz: "Üniforma giymeyi özlemişim"

Erkan'ın yaptıklarından gocunmadığını, arkasına bile bakmadığını ifade eden Şaşmaz, sözlerine “Kendisi biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” diye devam etti.