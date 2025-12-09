Sevdiğim Sensin'in başrolü Aytaç Şaşmaz: "Üniforma giymeyi özlemişim"
09.12.2025 13:44
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Aytaç Şaşmaz, Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ile ekranlara dönüyor. Ünlü isim, dizideki rolü ile ilgili ilk kez konuştu.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisi için bekleyiş sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide İstanbullu "Erkan Aldur" karakterine hayat veren 27 yaşındaki Aytaç Şaşmaz, rolünü ilk kez anlattı.
SÖZ DİZİSİNDE DE ÜNİFORMA GİYMİŞTİ
Ünlü oyuncu, "2017 yılında Söz’ü yapmıştık. Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklımda canlandı. Star’da yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor. Özlemişim" dedi.
"ERKAN BİRAZ SÜPER KAHRAMAN GİBİ"
Dizide vicdanı, sadakati ve adalet duygusuyla dikkat çeken Erkan'a hayat veren Aytaç Şaşmaz, “Hayatta ben de Erkan gibi iyilik dağıtmayı seven biriyimdir. Bir gülümseme, karşılıksız sevginin en güzel hâlidir” dedi.
Erkan'ın yaptıklarından gocunmadığını, arkasına bile bakmadığını ifade eden Şaşmaz, sözlerine “Kendisi biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” diye devam etti.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ve köylü kızı Dicle’nin tanışmalarıyla değişen kaderlerini konu alan Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler rol alıyor.
Sevdiğim Sensin dizisi çok yakında Star'da…