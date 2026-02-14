Sevdiğim Sensin'in Tahir'i Cihat Süvarioğlu'ndan set pozları

Öte yandan “Gönül Dağı” dizisiyle şöhreti yakalayan ve “Sevdiğim Sensin” ile ekranlara dönen Cihat Süvarioğlu, canlandırdığı Tahir Aldur karakterini "“Tahir, hırslı ve gücü seven bir karakter. Aldur ailesinin ağabeyi olarak şirketin başına geçmeye çalışan biri" sözleriyle anlattı.