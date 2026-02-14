Sevdiğim Sensin'in Tahir'i Cihat Süvarioğlu'ndan set pozları
14.02.2026 16:59
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Dizide Tahir Aldur'u oynayan Cihat Süvarioğlu, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi "Sevdiğim Sensin", 12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
İLK BÖLÜM ÇOK BEĞENİLDİ
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesi ilk bölümden çok beğenildi. “Sevdiğim Sensin”in ilk bölümüne sosyal medyada övgü dolu yorumlar gelirken; reyting listelerinde de tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.
SETTEN KARELERİ PAYLAŞTI
"Sevdiğim Sensin" dizisinde Aldur ailesinin büyük oğlu Tahir'e hayat veren Cihat Süvarioğlu, dizi setinden kareleri gözler önüne serdi.
35 yaşındaki ünlü oyuncunun, yayınladığı karelerde rol arkadaşları Deniz Işın, Helin Kandemir, Esra Ronabar, Hüseyin Avni Danyal ve Aytaç Şaşmaz yer aldı.
"TAHİR HIRSLI BİRİ"
Öte yandan “Gönül Dağı” dizisiyle şöhreti yakalayan ve “Sevdiğim Sensin” ile ekranlara dönen Cihat Süvarioğlu, canlandırdığı Tahir Aldur karakterini "“Tahir, hırslı ve gücü seven bir karakter. Aldur ailesinin ağabeyi olarak şirketin başına geçmeye çalışan biri" sözleriyle anlattı.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği "Sevdiğim Sensin" dizisinin kadrosunda; Şaşmaz ve Kandemir dışında Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.
Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin", yeni bölümüyle perşembe akşamı Star'da…