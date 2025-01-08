Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş
Şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet nedeniyle yılda 330.000'den fazla ölüme yol açıyor. Bu içecekler kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına neden oluyor. Sağlıklı kalmak için sade su, şekersiz çay ve meyve dilimleriyle aromalı su gibi alternatifler önerilir.
Güne tatlı bir şeyle başlamak genellikle tüm gün boyunca ruh halini düzeltir. Söylendiği gibi, sabah günün geri kalanının gidişatını belirler; paketlenmiş meyve suyu veya şeker yüklü bir içecek gibi şekerli içeceklerle güne başlamak iyi bir seçenek gibi görünebilir. Ancak öyle değil.
6 Ocak 2025'te Nature Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, her yıl kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet nedeniyle 330.000'den fazla ölüme neden oluyor.