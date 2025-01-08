Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş

Güne tatlı bir şeyle başlamak genellikle tüm gün boyunca ruh halini düzeltir. Söylendiği gibi, sabah günün geri kalanının gidişatını belirler; paketlenmiş meyve suyu veya şeker yüklü bir içecek gibi şekerli içeceklerle güne başlamak iyi bir seçenek gibi görünebilir. Ancak öyle değil.



6 Ocak 2025'te Nature Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, her yıl kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet nedeniyle 330.000'den fazla ölüme neden oluyor.



