Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet nedeniyle yılda 330.000'den fazla ölüme yol açıyor. Bu içecekler kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına neden oluyor. Sağlıklı kalmak için sade su, şekersiz çay ve meyve dilimleriyle aromalı su gibi alternatifler önerilir.

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 1

Güne tatlı bir şeyle başlamak genellikle tüm gün boyunca ruh halini düzeltir. Söylendiği gibi, sabah günün geri kalanının gidişatını belirler; paketlenmiş meyve suyu veya şeker yüklü bir içecek gibi şekerli içeceklerle güne başlamak iyi bir seçenek gibi görünebilir. Ancak öyle değil.

6 Ocak 2025'te Nature Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, her yıl kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet nedeniyle 330.000'den fazla ölüme neden oluyor.

YAŞAM HABERLERİ

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 2

Şekerle tatlandırılmış içecekler (SSB'ler), ilave şeker içeren ve "sıvı şeker" olarak tanımlanan içeceklerdir.

Bu içeceklerin içerdiği şekerler arasında mısır şurubu, fruktoz, bal, laktoz ve sakaroz gibi çeşitli şeker türleri bulunur. Ancak, meyve veya sütte doğal olarak bulunan şekerler bu gruba dahil edilmez. SSB'lerin tüketimi, sağlık üzerinde birçok olumsuz etkiyle ilişkilendirilmiştir.

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 3

ŞEKERLİ İÇECEKLERİN VÜCUDA ZARARLARI

Kilo Alımı ve Obezite: Şekerli içecekler, yüksek kalori içermesine rağmen besin değeri sağlamaz. Bu durum kilo alımına ve obeziteye yol açabilir.

Diş Sağlığı: Şeker, diş çürümesine ve aşınmaya neden olabilir.

Kardiyovasküler Hastalıklar: Şekerin aşırı tüketimi, atardamarların iltihaplanmasına ve kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlar.

Tip 2 Diyabet: Şekerli içeceklerin düzenli tüketimi, diyabet riskini artırır.

Diğer Sağlık Sorunları: Böbrek hastalığı, alkolsüz karaciğer yağlanması, gut ve metabolik sendrom riskini artırır.

Kanser Riski: Şekerli içecek tüketimi ile bazı kanser türlerinden erken ölüm riski arasında bağlantı bulunmaktadır.

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 4

YAPAY TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER DE RİSK TAŞIYOR

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin yerine pazarlanan yapay tatlandırılmış içecekler de kilo alımı ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle, tamamen şekersiz veya doğal olarak tatlandırılmış alternatifler tercih edilmelidir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE TÜKETEBİLECEĞİNİZ SAĞLIKLI SEÇENEKLER

Şekerli içecekler yerine, hem sağlıklı hem de lezzetli birçok içecek seçeneği bulunmaktadır:

  • Sıcak İçecekler
  • Tarçın ve zencefil ile sıcak çay
  • Soya sütü ile hazırlanan vanilyalı çay
  • Zerdeçal ve limonlu sıcak su
  • Taze nane ve zencefil ile hazırlanan bitki çayı
  • Soğuk İçecekler
  • Taze limon, çilek ve nane ile tatlandırılmış su
  • Buzlu şekersiz yeşil çay
  • Karpuz dilimleri ve nane ile aromalandırılmış su
  • Ayran, maden suyu ve taze otlarla hazırlanmış içecekler
Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 5

UNUTULMAMASI GEREKENLER

Sade Su Tercih Edin: En sağlıklı içecek sade sudur. Daha fazla tat için limon, salatalık veya meyve dilimleri eklenebilir.

Tatlandırılmamış Çaylar: Siyah, yeşil veya bitki çayları gibi şekersiz çayları tercih edin.

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 6

Maden Suyu ile Tatlandırma: Maden suyuna taze narenciye suyu ekleyerek alternatif bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 7

Hindistan Cevizi Suyu: Doğal olarak tatlı ve elektrolit açısından zengin bir seçenektir.

Severek tüketiliyor ama yavaş yavaş öldürüyor: Kalp, kanser ve şekeri tetikliyormuş - 8

Şekerli içecek tüketiminin azaltılması, hem bireysel sağlığın korunmasına hem de toplum genelinde kardiyometabolik hastalıkların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Sağlıklı alternatiflerle bu değişimi başlatabilirsiniz.

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