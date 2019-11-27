Sevgili Geçmiş yeni bölüm fotoğrafları

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş heyecan dolu hikayesi ile Star ekranlarında seyirciyle buluşuyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ 5. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI
Sevgili Geçmiş'in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.
KONUSU
Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.
İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide’yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.
Cahide, Cemal’den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.
Yeni bölümden yansıyan diğer kareler...