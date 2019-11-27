Sevgili Geçmiş yeni bölüm fotoğrafları

KONUSU



Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.





