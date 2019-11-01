Sevgili Geçmiş'in Cemal'i Emre Kınay dizideki karakteri hakkında konuştu: Sağlıklı bir ruh yapısına sahip değil

01.11.2019 - 17:38
Sevgili Geçmiş ile ekranlara geri dönüyorsunuz? Yeni diziniz hayırlı olsun, çekimler nasıl gidiyor? Setin Urla’da olması sizi zorluyor mu?
- Çok teşekkür ederim, gayet eğlenceli, keyifli bir ortamda ve güzel bir ekiple çalışıyoruz, oyuncu arkadaşlarım gayet başarılı ve hepsi çok çalışkanlar. Setimiz sadece Urla’da değil, Çeşme ve Ildır’da da çekim yapıyoruz, şehirdışında olması hiç zorlaştırmıyor, aksine mekanlarımız ve enerji çok güzel olduğu için çok keyifli geçiyor, yönetmenimiz Aydın Bulut ve ekibi çok emek veriyor ve bütün set ekibi işimizi kolaylaştırıyor.
Bu rolü kabul etmenizdeki en önemli faktör neydi?
- Senaryo, yapım, yönetmenimizle birlikte dizideki karakterimin çok yönlü olması seçimimi etkiledi açıkçası, bunun dışında Ece’yle daha önce bir iş yapmıştık ve yıllardır tekrar bir projede olmayı istemişimdir, bu da benim için etkili oldu.
Canlandırdığınız Cemal Karalar karakteri... Nasıl bir adam? 3 kız kardeşin hayatında nasıl bir rol oynayacak?
- Sağlıklı bir ruh yapısına sahip değil, değişkenliklerinin temel sebebi de, bu toplumda çokça karşılaştığımız karakterlerden aslında, çok zeki, her sosyopatın olduğu gibi ama tehlikeli, üç kız kardeşin hayatını bayağı zorlaştıracak.
Sevgili Geçmiş sırlar ve entrikalarla dolu bir dizi, karakterlerin bir süre sonra yakınlaşmaları, aşkları da olacaktır mutlaka. Cemal Karalar’ın hayatında aşkı görebilecek miyiz? Aşkı uğruna nelerden vazgeçecek?
- Onun fikrisabit, aşkı Cahide. Onu yanına alabilmek için yapmayacağı şey yok ama onun aşk sandığı şey, aslında kocaman bir saplantı
Sette hem sizin gibi deneyimli hem de genç yetenekler var? Onlara yardımcı oluyor musunuz? Nasıl bir denge uyum var aranızda?
- Herkes gayet yetenekli ve işine hakim, rolüne hakim, o yüzden tabii ki ufak tefek yardımlaşmalarımız oluyor, ben de yardım alıyorum, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum, güzel bir set ortamımız var, deneyimi yüksek bir oyuncu grubuna sahibiz.
Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bugüne kadar sizi en çok şaşırtan tepki neydi?
- Çok yeni daha ama olumsuz reaksiyon almıyorum, aksine olumlu reaksiyonlar alıyorum. Sevmişler Cemal’i.
Şimdiye kadar pek çok karekterle izleyici ile buluştunuz, ‘Keşke daha uzun sürseydi, karaktere katacağım daha çok şey vardı’ dediğiniz rol oldu mu?
- Keskelerle yaşanmaz ama çok sevdiğim rolleri oynadım hep, tadında da bittiğini düşünüyorum hepsinin.
Tiyatro nasıl gidiyor? Şehir dışında olmanız sizi engelliyor mu?
- Doğru bir programlama ile yürütüyoruz iki tarafı da, yeni bir salonumuz daha oldu bu sene, yeni bir oyun çıkardık, daha yeni sürprizlerimiz de var. Duru bu yıl 15. yılını kutluyor. Bu ülkede cok zor, güzel bir şey başardık 15 yılda. Daha da guzel olacak samimiyetle, umutla.
Ya sinema? Beyazperdede görecek miyiz sizi?
- Çok istiyorum bu sene bir sinema projesinde yer almayı, bakalım.
Kamera arkasında da olmayı istiyor musunuz?
- O en çok istediğim şeylerden biri. Yıllardan beri buna hazırlanıyorum bir yandan. Umarım gerçekleştirebilirim.