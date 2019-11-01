Sevgili Geçmiş'in Cemal'i Emre Kınay dizideki karakteri hakkında konuştu: Sağlıklı bir ruh yapısına sahip değil

Tiyatro nasıl gidiyor? Şehir dışında olmanız sizi engelliyor mu?



- Doğru bir programlama ile yürütüyoruz iki tarafı da, yeni bir salonumuz daha oldu bu sene, yeni bir oyun çıkardık, daha yeni sürprizlerimiz de var. Duru bu yıl 15. yılını kutluyor. Bu ülkede cok zor, güzel bir şey başardık 15 yılda. Daha da guzel olacak samimiyetle, umutla.



Ya sinema? Beyazperdede görecek miyiz sizi?



- Çok istiyorum bu sene bir sinema projesinde yer almayı, bakalım.



Kamera arkasında da olmayı istiyor musunuz?



- O en çok istediğim şeylerden biri. Yıllardan beri buna hazırlanıyorum bir yandan. Umarım gerçekleştirebilirim.