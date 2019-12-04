Sevgili Geçmiş'in yeni bölümünden kareler

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, heyecan dolu hikayesi ile her cuma Star’da ekrana geliyor.
Dizinin 5 Aralık Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümüne ait fotoğraflar yayınlandı. Dizinin yei bölümünde neler olacak?
Cemal, Tekin Malik’in arabasının yerini ihbar ederek Cahide’yi iyice köşeye sıkıştırmıştır. Cahide’ye iki seçenek sunar… Ya onunla evlenecektir ya da kızları cezaevine girecektir.
Sinan, Tekin Malik’i kızların öldürdüğünü öğrenmiştir. İpek, Sinan’ın kendilerini ihbar edip etmeyeceğini anlayamaz. Sinan hiçbir şey söylemeden çekip gider.
Polis Büyük Ev’in kapısına dayandığında İpek ve kızlar Sinan’ın kendilerini ele verdiğini düşünürler.
Cahide, Cemal’i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri sırada Cahide Cemal’e saldırır, araba kontrolden çıkar ve birlikte denize uçarlar. Cemal sudan çıkar; kurtulmuştur ancak Cahide yoktur.