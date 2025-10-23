Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

Birçok kişi için bir elin omza konması ya da bir sarılma, yakınlık ve güven hissi uyandırabilir. Ancak yeni bir araştırma, bu tür fiziksel temasların her zaman iyi niyetli olmayabileceğini öne sürüyor.

Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

DailyMail'de yer alan habere göre; ABD’nin New York eyaletindeki Binghamton Üniversitesi’nden bilim insanları, psikopati, narsisizm ve Makyavelizm gibi “karanlık kişilik” özelliklerine sahip bireylerin, romantik ilişkilerde dokunmayı manipülasyon aracı olarak kullanabildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dokunma eylemi karşı tarafta “sahiplik hissi” yaratabiliyor ve bazı durumlarda itaati teşvik eden bir kontrol biçimi olarak işlev görebiliyor.

Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

“HER SARILMA İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR”

Çalışmanın yazarı, psikoloji profesörü Richard Mattson, “Dokunmanın her türü iyi niyetli değildir. Sarılmanın da her türü zararsız değildir” dedi. Mattson’a göre bazı bireyler, fiziksel teması “ilişki partnerinin aleyhine olacak şekilde, kendi çıkarlarına hizmet eden” bir araç olarak kullanabiliyor.

Ekip, dokunmanın genellikle sevgi ve yakınlık göstergesi olarak kabul edildiğini ancak herkes tarafından olumlu deneyimlenmediğini vurguluyor. Arkadaşça bir el sıkışmadan romantik bir sarılmaya kadar birçok temas biçimi, bağlama ve kişilik özelliklerine bağlı olarak olumsuz bir anlam kazanabiliyor.

Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

MANİPÜLATİF TEMAS

Araştırma, ABD’nin kuzeydoğusunda yaşayan 500 üniversite öğrencisiyle yürütüldü. Katılımcılara, dokunmaya karşı tutumları, rahatsızlık düzeyleri ve dokunmayı ne ölçüde manipülatif biçimde kullandıkları soruldu. Ayrıca, “karanlık üçlü” olarak bilinen psikopati, narsisizm ve Makyavelizm eğilimleri de ölçüldü.

Sonuçlar, bu kişilik özelliklerine sahip hem erkeklerin hem de kadınların partnerleriyle fiziksel teması manipülatif biçimde kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak davranış biçimleri cinsiyete göre farklılık gösteriyordu.

Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

Kaygılı bağlanma eğilimindeki erkeklerin, partnerlerinden güvence almak veya kıskançlıkla başa çıkmak için “zorlayıcı temas” kullanma olasılığı daha yüksekti. Buna karşılık, “karanlık üçlü” özellikleri belirgin olan kadınlar, dokunulmasından rahatsızlık duyduklarını belirtmelerine rağmen dokunmayı “kişilerarası güç kazanma” yöntemi olarak daha sık kullandıklarını ifade etti.

Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

ROMANTİK İLİŞKİLERDE UYARI İŞARETİ

Araştırmacılar, bu tür manipülatif dokunuşların romantik ilişkilerde daha sık tartışma, güç mücadelesi ve hatta şiddet gibi sorunlarla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Current Psychology dergisinde yayımlanan çalışma, dokunmanın zorlayıcı kullanımı ile karanlık kişilik özellikleri arasında doğrudan ilişki bulan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

Araştırma ekibi, bulguların romantik ilişkilerde fiziksel temasın nasıl algılandığını anlamada kişilik özellikleri ve bağlanma biçimlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Ancak araştırmacılar, örneklemin çoğunlukla beyaz ve heteroseksüel gençlerden oluştuğuna dikkat çekerek, sonuçların genellenebilirliğinin sınırlı olabileceğini belirtiyor. Ekip, gelecekte yapılacak çalışmaların farklı yaş ve kültür gruplarından katılımcıları da kapsaması gerektiğini ifade ediyor.

