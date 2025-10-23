Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor

“HER SARILMA İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR”

Çalışmanın yazarı, psikoloji profesörü Richard Mattson, “Dokunmanın her türü iyi niyetli değildir. Sarılmanın da her türü zararsız değildir” dedi. Mattson’a göre bazı bireyler, fiziksel teması “ilişki partnerinin aleyhine olacak şekilde, kendi çıkarlarına hizmet eden” bir araç olarak kullanabiliyor.



Ekip, dokunmanın genellikle sevgi ve yakınlık göstergesi olarak kabul edildiğini ancak herkes tarafından olumlu deneyimlenmediğini vurguluyor. Arkadaşça bir el sıkışmadan romantik bir sarılmaya kadar birçok temas biçimi, bağlama ve kişilik özelliklerine bağlı olarak olumsuz bir anlam kazanabiliyor.