Sevgiliniz bir psikopat mı? Bu hareket ele veriyor
Birçok kişi için bir elin omza konması ya da bir sarılma, yakınlık ve güven hissi uyandırabilir. Ancak yeni bir araştırma, bu tür fiziksel temasların her zaman iyi niyetli olmayabileceğini öne sürüyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; ABD’nin New York eyaletindeki Binghamton Üniversitesi’nden bilim insanları, psikopati, narsisizm ve Makyavelizm gibi “karanlık kişilik” özelliklerine sahip bireylerin, romantik ilişkilerde dokunmayı manipülasyon aracı olarak kullanabildiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, dokunma eylemi karşı tarafta “sahiplik hissi” yaratabiliyor ve bazı durumlarda itaati teşvik eden bir kontrol biçimi olarak işlev görebiliyor.