Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin

Sağlıklı bir ilişki sevgi, saygı, güven, destek ve açık iletişim üzerine kuruludur. Ancak bazen işler istediğiniz gibi giymeyebilir. Öyle ki ilişkideki toksik davranışların erken uyarı işaretlerini göremeyebilirsiniz. Toksik bir partner enerjinizi tüketebilir, öz saygınıza zarar verebilir ve sizi olumsuzluk döngüsünde tutabilir. Bu, bu işaretleri erken fark etmeyi duygusal ve ruhsal sağlığınızı korumak için önemli hale getirir.

Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin - 1

SÜREKLİ ELEŞTİRİ VE KÜÇÜMSEME

Toksik bir partner, size karşı kıskançlığını veya zalimliğini genellikle "dürüst" geri bildirim veya konuşma olarak gizler. Onlarla konuştuktan sonra, kendinizi neşeli ve enerjik hissetmek yerine, duygusal olarak düşük hissedersiniz. Genellikle kusurlarınızı işaret ederler, sizin pahasına alaycı yorumlar yaparlar veya sürekli olarak kendi kusurlarını gündeme getirirler. Zamanla, bu özgüveninizi zedeleyebilir ve değerinizi sorgulamanıza neden olabilir.

Bununla nasıl başa çıkılır: Sizi küçümsüyorlarsa, hangi tür davranışları kabul edip etmeyeceğiniz konusunda net sınırlar koyun. Kendinizi sakin ve iddialı bir şekilde savunun. Dürüst konuşmalara rağmen bu kalıp devam ederse, bir terapistten destek almayı veya ilişkiyi ciddi şekilde yeniden düşünmeyi düşünün.


YAŞAM HABERLERİ

Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin - 2

AŞIRI KONTROLCÜ

Çiftler için belli bir miktarda sahiplenme kabul edilebilirken, eğer bir partner her hareketinizi kontrol etmeye çalışıyorsa  o zaman bu normal değildir. Nasıl giyindiğinizden kiminle konuştuğunuza kadar  eğer partneriniz aşırı kontrolcüyse, o zaman bu görmezden gelinmemesi gereken büyük bir kırmızı bayraktır. Kontrol "şefkat" veya "koruma" olarak maskelenebilir, ancak bu güvensizlik ve baskınlıktan kaynaklanır, aşktan değil.

Bununla nasıl başa çıkılır: Bağımsızlığınızı yeniden öne çıkarın ve kendinizi savunun. Kendinize (ve partnerinize) sağlıklı ilişkilerin sahiplik üzerine değil, karşılıklı güven üzerine kurulduğunu hatırlatın. Öfke veya tehditlerle tepki veriyorlarsa, bu ilişkinin uzun vadede güvenli veya sürdürülebilir olmayabileceğinin güçlü bir göstergesidir.

Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin - 3

MANİPÜLE

Gaslighting, bir partnerin hafızanızdan, hislerinizden veya akıl sağlığınızdan şüphe etmenizi sağlamak için gerçekleri çarpıtmasıdır. "Aşırı tepki veriyorsun" veya "Bu asla olmadı" gibi ifadeler tipik gaslighting taktikleridir. Bu duygusal manipülasyon sizi kafanız karışmış, kendinizden şüphe eder ve partnerinize bağımlı hale getirir.

Bununla nasıl başa çıkılır: İçgüdülerinize güvenin. Deneyimlerinizi doğrulamanıza yardımcı olabilecek güvendiğiniz arkadaşlarınızla veya bir danışmanla konuşun. Eğer bu kalıp devam ederse ve sizi derinden etkiliyorsa, o zaman belki de onları terk etmek en sağlıklı seçim olacaktır.


Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin - 4

SORUMLULUK ALMAYI REDDETME

Toksik partnerler genellikle kendi hatalarından dolayı başkalarını suçlar ve kendi eylemleri için herhangi bir sorumluluk almayı reddederler. Eğer siz de partnerinizle aynı şeyi sık sık yaşıyorsanız, bu onların duygusal olgunlaşmamışlığını ve empati eksikliğini gösterir.

Bununla nasıl başa çıkılır: Davranışı saygılı ama kararlı bir şekilde dile getirin. Suçlama oyunlarına çekilmeden onları eylemlerinden sorumlu tutun. Onların davranışlarından sorumlu olmadığınızı anlayın ve eğer sorumluluk asla gelmezse, kendi gelişiminiz için geri çekilmeniz gerekebilir.


Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin - 5

DUYGUSAL OLARAK İHMAL

Partneriniz sizi sık sık bombalamayı mı seviyor? Bir gün çok şefkatliyken, diğer gün aşırı soğuk mu? Yoksa sizi cezalandırmak veya kontrol etmek için şefkatini ve sevgisini mi esirgiyor? Öyle ki bu durum kendinizi izole edilmiş ve istenmeyen hissetmenize neden oluyor. O zaman bu bir ilişkide normal değildir ve büyük bir kırmızı bayrak olarak kabul edilmelidir.

Bununla nasıl başa çıkılır: İhtiyaçlarınızı açıkça iletin ve nasıl tepki verdiklerine bakın. Şefkatli bir partner sizinle yarı yolda buluşmak için çaba gösterecektir, toksik bir partner ise bir kontrol biçimi olarak sevgiyi esirgemeye devam edecektir. Duygusal açlığa razı olmayın  tutarlı sevgi ve saygıyı hak ediyorsunuz. Partneriniz size iyi davranmıyorsa bunu defalarca söyledikten sonra bile, belki de hayatınıza devam etmenin zamanı gelmiştir.

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