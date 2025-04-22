Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin
Sağlıklı bir ilişki sevgi, saygı, güven, destek ve açık iletişim üzerine kuruludur. Ancak bazen işler istediğiniz gibi giymeyebilir. Öyle ki ilişkideki toksik davranışların erken uyarı işaretlerini göremeyebilirsiniz. Toksik bir partner enerjinizi tüketebilir, öz saygınıza zarar verebilir ve sizi olumsuzluk döngüsünde tutabilir. Bu, bu işaretleri erken fark etmeyi duygusal ve ruhsal sağlığınızı korumak için önemli hale getirir.
SÜREKLİ ELEŞTİRİ VE KÜÇÜMSEME
Toksik bir partner, size karşı kıskançlığını veya zalimliğini genellikle "dürüst" geri bildirim veya konuşma olarak gizler. Onlarla konuştuktan sonra, kendinizi neşeli ve enerjik hissetmek yerine, duygusal olarak düşük hissedersiniz. Genellikle kusurlarınızı işaret ederler, sizin pahasına alaycı yorumlar yaparlar veya sürekli olarak kendi kusurlarını gündeme getirirler. Zamanla, bu özgüveninizi zedeleyebilir ve değerinizi sorgulamanıza neden olabilir.
Bununla nasıl başa çıkılır: Sizi küçümsüyorlarsa, hangi tür davranışları kabul edip etmeyeceğiniz konusunda net sınırlar koyun. Kendinizi sakin ve iddialı bir şekilde savunun. Dürüst konuşmalara rağmen bu kalıp devam ederse, bir terapistten destek almayı veya ilişkiyi ciddi şekilde yeniden düşünmeyi düşünün.