Sevgiliniz ya da eşiniz toksik mi? Bu işaretleri önemseyin

SORUMLULUK ALMAYI REDDETME

Toksik partnerler genellikle kendi hatalarından dolayı başkalarını suçlar ve kendi eylemleri için herhangi bir sorumluluk almayı reddederler. Eğer siz de partnerinizle aynı şeyi sık sık yaşıyorsanız, bu onların duygusal olgunlaşmamışlığını ve empati eksikliğini gösterir.

Bununla nasıl başa çıkılır: Davranışı saygılı ama kararlı bir şekilde dile getirin. Suçlama oyunlarına çekilmeden onları eylemlerinden sorumlu tutun. Onların davranışlarından sorumlu olmadığınızı anlayın ve eğer sorumluluk asla gelmezse, kendi gelişiminiz için geri çekilmeniz gerekebilir.





