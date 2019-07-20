Sevgilisini darp ettiği iddia edilen Metin Yıldız: Bıçak çekti, can güvenliğim yok

1 Metin Yıldız ntv.com.tr'ye konuştu.

Darp iddialarını yalanlayan Yıldız geçmişte sevgilisinin kendisini bıçakladığını vurgulayarak yeni olayda da bıçak çetiğini söyleyerek yaşananları anlattı. Sevgilisi Gözde Karya 'yı Kadıköy'de bir eğlence sonrası darp ettiği öne sürülen oyuncuntv.com.tr'ye konuştu.Darp iddialarını yalanlayan Yıldız geçmişte sevgilisinin kendisini bıçakladığını vurgulayarak yeni olayda da bıçak çetiğini söyleyerek yaşananları anlattı.

2 "Anlatılan hikaye tamamen yanlış. Bunların aslında ne olduğunu, nasıl olduğunu ispatlayabilecek durumdayım" diyen Yıldız şu açıklamayı yaptı: "Neden bir olay karşısında karşı tarafa da sorulmaz. Şikayetçi olunma durumu doğru ancak bunlar bir iddia."

3 "Olay günü Belçika'dan gelen misafirlerim vardı onları gezdirdim. Akşam Cağaloğlu Hamam'da bir organizasyondaydım ve gece 1'de eve döndüm." Geldiğimde Gözde hanım bana saldırdı."

4 "Daha önce böyle bir linç yediğim için biliyorum başıma neler geleceğini. Sadece durdum, her tarafım tırnak içinde, boğazım sıkıldı, bıçak çekildi. Direk polisi aradım, 'Bana saldırıyorlar, şikayetçiyim' dedim. Şikayetçi oldum ve öyle karakola gittik. Bunların hepsi kanıtlı ve ispatlı şeyler. Can güvenliğim yok."

5 "2 gündür inanılmaz bir linç yiyorum. Bir erkek bir kızı darp ettiği zaman olay oluyor. Peki bir kız bir erkeğe saldırdığı zaman o erkeği kim koruyacak? Toplum bu konuda samimiyetsiz."







6 "Daha önce Sütlüce'de onlarca insanın hayatına kastederek bir oteli yaktı. 6 ay önce 'Benden ayrılamazsın' diye beni bıçakladı. Psikolojik sorunları var."







7 "Birinci lincimde, ben sustum. Orada muhatabım benim çocuğumun annesiydi. Söyleceğim her şey bir kız çocuğunun annesi hakkında olacaktı. Sustum ve lincimi kabul ettim. O olay da öyle değildi. Haksızlığa ve lince uğradım. Ama şimdi Gözde hanım benim kızımın annesi değil ve yalanlarıyla beni mahvediyor."