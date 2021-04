Sevgilisiyle kırmızı halıya çıkan Paulina Porizkova yorumlara kızdı

Porizkova, medyanın kendisinin ve sevgilisinin yaşlarıyla ilgili olarak yaptığı "uygun" yorumunun kendisi için iç karartıcı olduğunu da yazdı. Porizkova'nın sevgilisi Sorkin, The Trial of the Chicago 7 ile özgün senaryo dalında Oscar adayıydı ama geceden eli boş ayrıldı.