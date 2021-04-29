Sevgilisiyle kırmızı halıya çıkan Paulina Porizkova yorumlara kızdı

Ünlü model Paulina Porizkova eski eşinin ölümünden sonra ilk kez romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Yeni sevgilisi Aaron Sorkin ile ilk kez kırmızı halıya çıktı ve ilişkisini resmi olarak da ilan etti. Ancak Porizkova bunun ardından gelen ve her ikisinin de yaşlarıyla ilgili yapılan yorumlara dayanmadı ve sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Yazının sonunda da yaş konusundaki bu ayrımcılığa tepki gösterdi.

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29.04.2021 - 14:32

Moda dünyasının bir dönemine damgasını vuran Çek asıllı model Paulina Porizkova, ödülül yapımcı Aaron Sorkin ile yeni bir ilişkiye başladı. 55 yaşındaki Porizkova ile 59 yaşındaki ünlü yapımcı Sorkin, ilk kez 93'üncü Oscar töreninde birlikte kırmızı halıya çıktı. Böylece bir süredir ilişki yaşadıkları hakkındaki söylentileri de doğrulamış oldu. Kırmızı halıda yeni sevgilisiyle gayet mutlu görünen Porizkova'nın, ertesi gün, bazı internet sitelerinde gördüğü haberler yüzünden canı sıkıldı.

Paulina Porizkova'nın; Instagram hesabında da paylaştığı bazı haber başlıklarında çiftin yaşları ön plana çıkarılmıştı. Bu başlıklarda Porizkova ile Sorkin'in "yaşlarındaki uyum" yaş uygunlukları ön plana çıkarılmıştı. Söz konusu bu başlıklarda "Paulina Porizkova ve Aaron Sorkin, 'yaş uyumu olan' aşklarını ilk kez kırmızı halıda gözler önüne serdikleri belirtiliyordu.

İşte bu konudaki vurgulama Porizkova'yı sinirlendirdi ve Instagram hesabında uzun bir yazı kaleme aldı. Porizkova, bu randevusunun yansımalarının kendini için çok çarpıcı olduğunu belirtti. Özel hayatında, ilerleyen yaşına rağmen kendisini çekici bulan bazı erkeklerle çıktığını anlatan Porizkova, bunlardan bazılarının kendisinden 10 yaş büyük olabildiğini de ekledi.

Porizkova, medyanın kendisinin ve sevgilisinin yaşlarıyla ilgili olarak yaptığı "uygun" yorumunun kendisi için iç karartıcı olduğunu da yazdı. Porizkova'nın sevgilisi Sorkin, The Trial of the Chicago 7 ile özgün senaryo dalında Oscar adayıydı ama geceden eli boş ayrıldı.





Instagram hesabından sık sık filtresiz pozlarını ya da özel hayatından görüntüleri paylaşan Porizkova, son üç yıldır zor zamanlar geçirdi. Bir ara ekonomik zorluklar yaşadığını da saklamayan Porizkova, evini de değiştirdi. Araları kötü olmasına rağmen hastalığı sırasında baktığı eski eşi Rick Ocasek'in ölümünden sonra yaşadıklarını da açık yüreklilikle takipçileriyle paylaştı.



1980 ve 90'larda moda dünyasına damgasını vuran Paulina Porizkova, geçtiğimiz aylarda hayatının en zorlu dönemlerinden biriyle ilgili olarak ilk kez konuştu. 55 yaşındaki Porizkova, ayrılık kararı vermelerine rağmen resmi olarak boşanmadığı kocası Ric Ocasek'in ölümünden sonra, mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğini ve beş parasız kaldığını anlattı. Porizkova, yiyecek almaları için arkadaşlarından yardım istemek zorunda kaldığını anlattı.