Sevilmediğinizi gösteren 11 keskin işaret: Sadece "muş" gibi yapıyor olabilir
Sevilmediğinizi anlamak bazen zor olabilir, çünkü her insanın duygularını ve düşüncelerini ifade etme şekli farklıdır. Ancak bazı genel davranışlar ve işaretler, karşınızdaki kişinin sizinle ilgisi ya da sevgisi hakkında ipuçları verebilir. İşte sevilmediğinizi gösteren bazı keskin işaretler.
Sevilmediğinizi gösteren işaretler genelde tutarsız, ilgisiz veya olumsuz davranışlarla kendini belli eder. Ancak her durumun kendi bağlamı olduğunu unutmayın.