Sevilmediğinizi gösteren 11 keskin işaret: Sadece "muş" gibi yapıyor olabilir

3- ÖNCELİĞİ OLAMAZSINIZ

Hayatındaki insanı biri gerçekten seviyorsa tüm önceliği o olur. Sürekli sevdiği kişiyle vakit geçirmek ister. Hayatındaki diğer insanlar sizden daha sonra gelir.



Tüm zamanını hatta her anını sizinle geçirmek için can atar. Ancak hayatınızdaki kişi bunun yerine arkadaşlarına önem veriyor ve bu durumdan rahatsızlık duyacağınızı düşünmüyorsa size olan hisleri gerçek olmayabilir. Eğer çevresindeki insanları size tercih ediyorsa aranızdaki duygular sahte olabilir.