Sevim Emre'den Orhan Gencebay açıklaması (Sağlık durumu nasıl?)
Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo olduğu ve yoğun bakımda olduğu öne sürülen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre bilgi verdi. Anjiyo operasyonunu doğrulayan Emre, yoğun bakımda iddialarını yalanladı.
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Usta sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ardından ise anjiyo operasyonu geçirdi.
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Anjiyo işlemi gerçekleştirilen 74 yaşındaki Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.
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Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı.
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Emre şu ifadeleri kullandı: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil."
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"İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde."
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"Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum."