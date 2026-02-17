Sevimlilikleriyle kalpleri ısıtıyorlar. Tüylü dostlar Dünya Kedi Günü'nü kutluyor
17.02.2026 14:35
NTV - Haber Merkezi
Dünya Kedi Günü, 17 Şubat'ta hayvanseverler tarafından kutlanıyor. Hayvanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için de bir fırsat yaratılıyor.
KEDİ PARTİSİ
17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kedi Günü, kedilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve hayvan refahını teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Hayvan dostlarına sevgiyle yaklaşanlar için de mutluluk verici bir gün oluyor.
Fransa'da bulunan hayvanseverler Paris'teki Chat Mallows Cafe'de kedileriyle beraber bir araya geldi. Fransa'nın başkentindeki evcil hayvan meraklıları için popüler buluşma noktalarından biri olan Chat Mallows Cafe'de, Maine Coon ve Highland Lynx de dahil olmak üzere çeşitli cinslerden toplam 14 kedi yaşıyor ve ziyaretçilerle etkileşim kuruyor.
VAN KEDİSİ
Dünya genelinde kayıt altında bulunan yaklaşık 80 adet kedi ırkı bulunuyor. Aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri gibi özellikleriyle öne çıkan Van Kedileri de Türkiye'nin çok kıymetli hazinelerinden biri konumunda bulunuyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, orijinal formda yavru sayısının ve popülasyonun artırılması hedefleniyor.