Sevimlilikleriyle kalpleri ısıtıyorlar. Tüylü dostlar Dünya Kedi Günü'nü kutluyor

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kedi Günü, kedilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve hayvan refahını teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Hayvan dostlarına sevgiyle yaklaşanlar için de mutluluk verici bir gün oluyor.

Fransa'da bulunan hayvanseverler Paris'teki Chat Mallows Cafe'de kedileriyle beraber bir araya geldi. Fransa'nın başkentindeki evcil hayvan meraklıları için popüler buluşma noktalarından biri olan Chat Mallows Cafe'de, Maine Coon ve Highland Lynx de dahil olmak üzere çeşitli cinslerden toplam 14 kedi yaşıyor ve ziyaretçilerle etkileşim kuruyor.