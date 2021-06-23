Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral ayrıldı: Arkadaş kalmaya karar verdik

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını açıkladı. Şahin, "İlişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş kalmaya karar verdik" dedi.

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23.06.2021 - 10:10

Şevval Şahin, eski Survivor yarışmacısı ve yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.







Şahin yaptığı açıklamada, "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum" dedi.







Miss Turkey 2018 birincisi, "Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık" diye konuştu.







Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum"







Geçtiğimiz günlerde evlilik sorularını yanıtlayan Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" derken Şahin ise "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok" diye konuşmuştu.

İşte ikilinin birlikteliğinden geriye kalan karelerden bazıları...

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