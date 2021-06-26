Şevval Şahin'den Yiğit Marcus Aral açıklaması: Bana ve kararıma saygı göstermedi

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı yaşadığı polemik sonrası denize attı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi. Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" dedi.

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26.06.2021 - 10:12

Şevval Şahin kendisiyle yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında açıklamalarda bulundu.







Şahin, "Öncelikle yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor" dedi.







"Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim" diyen Şahin, "O zamandan beri er gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi" diye konuştu.







"Olaydan bir gün önce Marcus ile ilişkimizin bitmesinin daha sağlıklı bir karar olduğunu tekrar konuşmak için haftalar sonra ilk defa halka açık bir yerde buluştum" sözlerini dile getiren Şahin, "Bana göre bu ilişkimizin içinde olması gereken bir konuşmaydı bu kadar yaşanmışlıklar varken. Sonunda bana ve çevremdeki insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına ve arkadaş kalacağımıza söz verdi. Hatta bu beni günler sonra rahatlattı. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" dedi.







Miss Turkey 2018 birincisi Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşanan olay bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil. Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına veren de kendisi. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması."

"Lütfen bu durumda fikir yürütürken bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum. Gerekenler yapılıyor."

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