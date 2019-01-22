Şevval Sam: Hastalıktan kurtardım gibi (Ünlülerin hastalıkları)

1 Nişantaşı’nda objektiflere takılan Şevval Sam hastalığı hakkında konuştu. Milliyet'in haberine göre yaklaşık iki yıldır immünoterapi tedavisi gören sanatçı, “Büyük bir sorunum yok, kronik ürtiker vardı, bir türlü geçmiyordu. Tedavi gördüm ve bazı besinlere karşı alerjim olduğu anlaşıldı. Bir diyet programı hazırladık. Şu an kendimi hastalıktan kurtardım gibi...” dedi.

2 BENSU SORAL Bensu Soral, 16 yaşındayken şişmanlayınca babası “Kilolarına dikkat et” diye uyarmış. Duruma çok üzülen Soral, bu sözleri dert edinerek diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Soral'a doktor epilepsi teşhisi koyup 1 yıl ilaç tedavisi uygulamış. Soral, “Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş.Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum” diyor.

3 GÖKHAN ÖZOĞUZ Vertigo hastalığıyla mücadele eden Gökhan Özoğuz birçok kez konserlerine ve O Ses Türkiye'de jüri olduğu dönemde programın çekimlerine katılamamıştı.

4 SERTAB ERENER Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

5 SEDA SAYAN Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

6 DEFNE SAMYELİ Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

7 SEZEN AKSU Uzun yıllardır panik atak hastalığı tedavisi gören Sezen Aksu'nun rahatsızlığı azalsa da tamamen geçmedi.

8 ASLI ENVER Aslı Enver'in disleksi bozukluğu var yani okuma güçlüğü. Herhangi bir oyuncunun yarım saatte okuduğu metni Aslı Enver 4-5 saatte okuyabiliyor.

9 KIVANÇ TATLITUĞ Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.