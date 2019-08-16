Şevval Sam: Karavanda yaşayacağım

1 20 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyenlere bir şölen yaşatmaya hazırlanan Şevval Sam, Hürriyet'ten Ömür Gedik'e konuştu. "Karavana yerleşme isteğin varmış. Doğru mu?" sorusuna Sam şu yanıtı verdi: "Evet. Gelecekte eğer imkanım olursa mobil yaşayacağım. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. Karavanla insan daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum, bana yetecek kadarı var, ötesine ihtiyacım yok."







2 "Güzel bir karavan aldığım zaman bir benzin parası gerekecek sadece, hatta belki o zamanlara elektrikli karavan da olur. Mobil yaşam, bağımsızlık duyguma karşılık gelen bir durum aslında."







3 "Deniz kenarına çektiğin zaman yalıda oturuyorsun, dağ başına çektiğin zaman dağ evinde oluyorsun. Herkesin paraya, konfora bakışı farklı olabilir, benimki de böyle."







4 Harbiye konseri hakkında da açıklamalarda bulunan Sam, "Önceki iki konser daha etnikti. Anadolu’nun farklı renklerini, farklı seslerini sergilediğimiz bir repertuvar içeriyordu. Bu sene ağır geçen bir kışın ardından, üzerimizdeki zehri atmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.





