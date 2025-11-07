Şevval Sam, Kazım Koyuncu'yu unutmadı: İyi ki doğmuşsun canım kardeşim

Öte yandan Şevval Sam, Koyuncu'yu 20'nci ölüm yıl dönümünde de bir konser videosuyla anmıştı.

Ünlü şarkıcı, duygularını "Tabi ki o olmasaydı, benim canım arkadaşım, o güzel ruh olmasaydı. Ben ne bu türkülerin güzelliğine vakıf olabilirdim ne bu kadar içten söyleyebilirdim bu türküleri... Kazım Koyuncu için önce büyük bir alkış istiyorum. Bu 30 yılın en güçlü izlerinden biriydi Kazım benim hayatımda. Zamansız, barışçı, melek gibi bir kalpti. Çok erken ama ne yapalım. Hadi onun dilinde söyleyelim şimdi..." sözleriyle dile getirmişti.