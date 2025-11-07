Şevval Sam, Kazım Koyuncu'yu unutmadı: İyi ki doğmuşsun canım kardeşim
07.11.2025 13:53
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Şevval Sam, 2005 yılında vefat eden yakın dostu Kazım Koyuncu'yu doğum gününde unutmadı.
Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan ve “Dido”, “Viya”, “Hayde” gibi şarkıları dillere pelesenk olan sanatçı Kazım Koyuncu, akciğer kanseri nedeniyle 2005 yılında 33 yaşındayken hayatını kaybetti.
7 Kasım 1971 doğum Kazım Koyuncu, bugün hayatta olsaydı 54 yaşına basacaktı.
Şarkıcı Şevval Sam da yakın arkadaşı Koyuncu'yu doğum gününde unutmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
"YAŞAMAYA EN ÇOK HAKKI OLANDIN CANIM KAZIM"
Kazım Koyuncu'nun Hoşçakal adlı şarkısını söylediği bir videoyu yayınlayan ünlü isim, paylaşımına "Hiçbir şey demeden giden, ama aslında ne çok şey söylemiş olan, sevgisiyle ömründen zamansız, geride bıraktıklarıyla, hayatı yaşanabilir kılan ama aslında yaşamaya en çok hakkı olandın canım Kazım" notunu düştü.
Şevval Sam, sözlerine "Bu dünyanın 'iyi ki doğmuş'ları var. Sen onlardansın canım kardeşim. İyi ki doğmuşsun" diye devam etti.
"MELEK GİBİ BİR KALPTİ"
Öte yandan Şevval Sam, Koyuncu'yu 20'nci ölüm yıl dönümünde de bir konser videosuyla anmıştı.
Ünlü şarkıcı, duygularını "Tabi ki o olmasaydı, benim canım arkadaşım, o güzel ruh olmasaydı. Ben ne bu türkülerin güzelliğine vakıf olabilirdim ne bu kadar içten söyleyebilirdim bu türküleri... Kazım Koyuncu için önce büyük bir alkış istiyorum. Bu 30 yılın en güçlü izlerinden biriydi Kazım benim hayatımda. Zamansız, barışçı, melek gibi bir kalpti. Çok erken ama ne yapalım. Hadi onun dilinde söyleyelim şimdi..." sözleriyle dile getirmişti.