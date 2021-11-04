Sex and the City karakteri Carrie Bradshaw'ın evi günlük kiraya veriliyor

Haberler 04.11.2021 - 12:54 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 12:58
Sarah Jessica Parker'ın Sex and the City'de canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin evinde kalmak ister miydiniz? Evde Carrie Bradshaw tarafından karşılanmaya, ikonik Manolo Blahnik topuklularını denemeye ne dersiniz?
Dizide Carrie Bradshaw'ın evi Airbnb'de günlük kiralamaya çıkarılıyor.
Carrie, New York'un lüks yerleşim bölgesi Upper East Side'da yer alan, kum taşından yapılmış binadaki dairede yaşıyordu.
Evi kiralayanları, Sarah Jessica Parker'ın, nam-ı diğer Carrie Bradshaw'ın videodan görüntüsü karşılıyor.
İlk bölümü 23 yıl önce yayınlanan dizideki Carrie Bradshaw karakterinin evi, 23'üncü yıl kutlaması nedeniyle günlüğü 23 dolardan kiralanabiliyor.
Ev, Sex and the City'de Carrie Bradshaw'un evi olarak kullanılan ev değil aslında. Dizideki ev, sette oluşturulmuştu.
Yeniden yaratılan daire Chelsea’de bulunuyor ve orijinali gibi görünüyor.
Kiraya çıkarılan evde konuklar gerçekten Carrie’nin evinde yaşama deneyimini tüm detaylarıyla yaşayacaklar.
Carrie Bradshaw karakterinin kullandığı bilgisayar, kıyafetler ve ayakkabılar görülebilecek.
Kiralama 8 Kasım'da başlıyor. 12 ve 13 Kasım akşamları bir gecelik konaklama için iki misafir ağırlanacak.