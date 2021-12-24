Sex And The City oyuncusu Chris Noth'a dördüncü cinsel saldırı suçlaması

Sex And The City dizisinin ünlü oyuncusu Chris Noth’a üç kadından cinsel saldırı suçlaması gelmesinin ardından dördüncü bir kadın daha suçlamada bulundu. Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürdü.

Üç farklı kadının 2014 ile 2015 yılları arasında kendilerine yönelik cinsel saldırı olduğu iddialarının ardından Lisa Gentile de avukatı Gloria Allred ile dün bir basın toplantısı düzenledi. Önceki üç iddiayı reddeden Noth’tan dördüncü iddiaya yönelik hızlı bir açıklama gelmedi.