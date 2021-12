Sex And The City oyuncusu Chris Noth'a dördüncü cinsel saldırı suçlaması

Noth hakkında ortaya atılan iddialar geçen hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. The Hollywood Reporter'a konuşan iki kadının ifadelerine göre bu taciz olaylarının biri 2004 diğeri 2015 yılında meydana gelmişti.

İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten The Hollywood Reporter, iki kadının da ‘And Just Like That...’ dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazmıştı. Chris Noth'un kendisini taciz ettiğini ileri süren Zoe Lister Jones da eğlence sektöründe tanınan bir oyuncu. 39 yaşındaki Lister Jones, Delocated, Whitney ve New Girl adlı dizilerle tanınıyor. Aynı zamanda 2015 ile 2019 arasında Life in Pieces'taki performansıyla akıllarda yer etti. Lister Jones aynı zamanda bir yapımcı ve yönetmen.