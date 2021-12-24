Sex And The City oyuncusu Chris Noth'a dördüncü cinsel saldırı suçlaması

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 10:15
Sex And The City dizisinin ünlü oyuncusu Chris Noth’a üç kadından cinsel saldırı suçlaması gelmesinin ardından dördüncü bir kadın daha suçlamada bulundu. Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürdü.
Üç farklı kadının 2014 ile 2015 yılları arasında kendilerine yönelik cinsel saldırı olduğu iddialarının ardından Lisa Gentile de avukatı Gloria Allred ile dün bir basın toplantısı düzenledi. Önceki üç iddiayı reddeden Noth’tan dördüncü iddiaya yönelik hızlı bir açıklama gelmedi.
Gentile, Noth ile 1998 yılında tanıştığını, sık sık Manhattan’da bir restorana gittiklerini ve arkadaş olduklarını anlattı. Gentile, bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve evini görmek istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine Noth’u evine davet ettiğini, ona mufağını gösterip bir içki teklif ettiğini söyleyen Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.
Noth’tan kurtulmaya çalıştığını ve bağırdığını anlatan Gentile, aktörün kendisine hakaret içerikli sözler sözylediğini de iddia etti.
Ertesi gün Noth’un kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” diye konuştu.
Noth hakkında ortaya atılan iddialar geçen hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. The Hollywood Reporter'a konuşan iki kadının ifadelerine göre bu taciz olaylarının biri 2004 diğeri 2015 yılında meydana gelmişti.
İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten The Hollywood Reporter, iki kadının da ‘And Just Like That...’ dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazmıştı. Chris Noth'un kendisini taciz ettiğini ileri süren Zoe Lister Jones da eğlence sektöründe tanınan bir oyuncu. 39 yaşındaki Lister Jones, Delocated, Whitney ve New Girl adlı dizilerle tanınıyor. Aynı zamanda 2015 ile 2019 arasında Life in Pieces'taki performansıyla akıllarda yer etti. Lister Jones aynı zamanda bir yapımcı ve yönetmen.
Zoe Lister Jones'un iddiasına göre, 22 yaşında Los Angeles’a yeni taşındığı sırada Noth ve diğer ünlülerle iş yapan "yüksek profilli bir firmada" çok önemli olmayan bir pozisyonda çalışıyordu. Lister Jones, o dönemde olup bitenleri şöyle anlatmıştı:
"Masamın yanından geçip benimle flört ederdi. Bir şekilde telefon numaramı rehberden almış, iş telefonuma mesaj bırakıyordu. Patronum ‘Mr. Big size sesli mesaj bırakıyor' diyordu.”
Chris Noth'un kendisine tecavüz ettiğini öne süren Lister Jones, o anlarda canının çok acıdığını da söylemişti. THR’a konuşan arkadaşı, Zoe’nin kendisine bu karşılaşmanın ayrıntılarını vermeyi reddettiğini, ancak Noth'un odasından döndükten sonra kendinde olmadığını ve uzak davrandığını görünce Zoe'yi hastaneye götürmek için ısrar ettiğini doğrulamıştı. “Dikişlerim vardı. İki polis memuru geldi. Kimin yaptığını söylemedim" demişti. Zoe, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi’nde cinsel saldırıya uğradığını bildirmiş, The Hollywood Reporter'ın ulaştığı hastaneyse o kadar uzun zaman öncesine ait kayıtları tutmadıklarını söyleyerek Zoe'nin iddialarını doğrulayamayacaklarını belirtmişti.
Şu anda 31 yaşında olan ve adını Lily olarak açıklayan diğer kadın da Noth ile 2015 yılında, artık faaliyette olmayan New York'taki No: 8 adlı gece kulübünde çalışırken tanıştığını, Noth'un kendisine çıkma teklif ettiğini, aktörün evli olduğunu bilmesine rağmen bunu kabul ettiğini belirtmişti. Gittikleri restoranda "çok içtikten sonra", Noth'un onu yakındaki dairesine davet ettiğini anlatan genç kadın, öpüşmeye başladıklarını ancak olayın hızla kontrolden çıktığını söylemişti. Bunun ardından da Noth'un kendisine tecavüz ettiğini anlatan Lily, "Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum" ifadesini kullandı.
Bu iki iddianın ardından üçüncü bir suçlama da Ava kod adını kullanın bir kadından gelmişti. Ava, 2010 yılında, kendisi 18, Noth 55 yaşındayken oyuncunun tacizine uğradığını ileri sürmüştü. Daily Beast'a konuşan Ava adlı Kanadalı kadın, New York Times Square'da bir gece kulübünde çalıştığı sırada Noth'un kendisiyle birlikte şarkı söylemek istediğini, birlikte şarkı söyledikten sonra da Noth'un kendisine "Kanadalı kadınları çok sevdiğini" söylediğini anlatmıştı. Sonra da kendisini dizlerine oturtup taciz ettiğini ileri sürmüştü.
Bütün bu iddiaları yalanlayan Chris Noth özellikle de Ava adlı kadının iddialarını "fabrikasyon" olarak nitelendirmişti.
HEM DİZİDEN HEM DE 12 MİLYON DOLARDAN OLDUNoth, suçlamaların ardından, rol aldığı The Equalizer dizisinden kovulmuştu. Noth’un farklı zamanlarda farklı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları, ünlü oyuncunun kurucusu olduğu tekila markasını satma planlarını da suya düşürmüştü. Markanın yüzü de olan Noth’un kısa bir süre önce tekila şirketini 12 milyon dolara satmak için masaya oturduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtilmişti. Fakat Noth hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında alıcının, “Bu iddiaların ışığında bu şirketi satın almanın artık bir anlamı kalmadı. Bu konu çok ciddi bir şekilde incelenmeli” diyerek masadan kalktığı kaydedilmişti.