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Sex and the City'nin moda trendlerine etkisi (Sex and the City 20 yaşında)

ntv.com.tr

90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisi, moda trendlerine de etki etti. Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw, Kim Cattrall’ın canlandırdığı Samantha Jones, Kristin Davis’in canlandırdığı Charlotte Goldenblatt ve Cynthia Nixon’ın canlandırdığı Miranda Hobbes, trend yaratarak ya da bazı trendlerin yükselmesini sağlayarak yayınlandığı döneme damga vurdu.

  • 1

    ABD yapımı TV dizisi Sex and the City, 1998-2004 yılları arasında toplam altı sezon ve 94 bölüm olarak yayınlandı ve geniş hayran kitlesi edindi.

    Candace Bushnell'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan dizinin başroldeki dört kadın oyuncusu ikonik karakterler olarak hafızalara kazındı.

  • 2

    Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw, Kim Cattrall’ın canlandırdığı Samantha Jones, Kristin Davis’in canlandırdığı Charlotte Goldenblatt ve Cynthia Nixon’ın canlandırdığı Miranda Hobbes, trend yaratarak ya da bazı trendlerin yükselmesini sağlayarak yayınlandığı döneme damga vurdu.

  • 3

    Bugün, Sex and the City’nin 20’nci yıldönümü.

    İlk bölümün 6 Haziran 1998’de yayınlanan dizinin bugüne kadar yarattığı stil etkilerini derledik.

  • 4

    Carrie’nin balerin etekleri

    New York sokaklarında tütüsüyle gezen Carrie’nin stili, Valentino’da sık sık kullanılmasının yanı sıra tasarımcı Maria Grazia Chiuri’nin ilk Dior koleksisoyununu etkiledi. Jennifer Lawrence, Nicole Kidman, Bella Hadid gibi isimler balewrin eteklerini kırmızı halıda sık sık tercih etti.

  • 5

    Charlotte'ın pembe etkisi

    Kristin Davis’in canlandırdığı Charlotte’ın pembe sevgisi, baştan aşağı pembe kıyafetleri hem podyumlarda hem de sokaklarda etkisini gösterdi.

  • 6

    Miranda’nın kısa saçı

    Cara Delevingne, Kristen Stewart ve Ruth Bell’den önce kısa saç cesaretiyle Miranda vardı. Kızıla boyalı kısa saçları pek çok kadın için öncü oldu.

  • 7

    Samantha’nın takımları

    Rita Ora, Cara Delevingne gibi ünlülerle Gucci ve Paul Smith gibi tasarım markaları Samantha’nın takım elbiselerini defalarca kullandı.

  • 8

    Carrie’nin isim kolyeleri

    Üzerinde isim yazan kolyeler Carrie ile ünlendi. Bir zamanlar herkeste bu kolyelerden vardı.

  • 9

    Samantha’nın blok renkleri

    Kırmızı ile pembe ya da kırmızı ile turuncu gibi birbiriyle uyumsuz olduğu düşünülen renkler 2017’de trend haline geldi. Oysa Samantha blok renkleri 90’lı yıllarda kullanmıştı.

  • 10

    Carrie’nin stilettoları

    Carrie’nin Manolo Blahnik imzalı stilettoları, ünlülerin sokak stillerine ilham verdi.

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