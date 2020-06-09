Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor

Eşinin eskisi gibi olmadığını söyleyen 64 yaşındaki müzisyen, “Nora, Alzheimer hastası. Ben tam zamanlı bakıcısıyım ve kimsenin onun aklını karıştırmasına izin vermiyorum. Bana göre sevdiğim kişi hala orada duruyor. Ancak ne yazık ki bazı şeyleri unutuyor, biz de öyle değil miyiz?” ifadesini kullandı.