Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor

Punk müzik grubu Sex Pistols’ın yıldızı John Lydon, hayatına ‘tam zamanlı bakıcı’ olarak devam ediyor. Eşi Alzheimer’a yakalanan ünlü müzisyen, başkasına güvenmediği için eşinin bakımını üstlendiğini açıkladı.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 12:20

Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 1
Dünyaca ünlü İngiliz punk müzik grubu Sex Pistols’ın yıldızlarından John Lydon, şimdi, tam zamanlı olarak Alzheimer’a yakalanan eşinin bakımını üstleniyor. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, eşi Nora’ya, başkasına güvenmediği için kendisi bakıyor.
Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 2

"SÜREKLİ AKŞAMDAN KALMA GİBİ"

Eşinin içinde bulunduğu durumu, “Sürekli akşamdan kalma gibi” şeklinde tanımlayan Lydon, günden güne daha kötüye gittiğini belirtti.

Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 3

Eşinin eskisi gibi olmadığını söyleyen 64 yaşındaki müzisyen, “Nora, Alzheimer hastası. Ben tam zamanlı bakıcısıyım ve kimsenin onun aklını karıştırmasına izin vermiyorum. Bana göre sevdiğim kişi hala orada duruyor. Ancak ne yazık ki bazı şeyleri unutuyor, biz de öyle değil miyiz?” ifadesini kullandı.

Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 4

"SEVGİYLE ÇOK YOL KAT EDİLİYOR"

Lydon, “Gittikçe kötüleşiyor, beyni gittikçe daha az hafıza depoluyor ve sonra aniden bazı parçalar tamamen yok oluyor” diye konuştu. Karısının kendisini tanıdığını söyleyen müzisyen, “Sevgi ile çok yol kat ediliyor” ifadesini kullandı.

Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 5

Lydon ile şimdi 78 yaşında olan eşi, 1979 yılında evlendi. John Lydon ve eşinin bir çocuğu bulunmasa da Nora’nın önceki ilişkisinden doğan Ari adındaki kızı var.

Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 6
Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 7
Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor - 8

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