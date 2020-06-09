Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor

ntv.com.tr 09.06.2020 - 12:20
"SÜREKLİ AKŞAMDAN KALMA GİBİ"
Eşinin içinde bulunduğu durumu, “Sürekli akşamdan kalma gibi” şeklinde tanımlayan Lydon, günden güne daha kötüye gittiğini belirtti.
Eşinin eskisi gibi olmadığını söyleyen 64 yaşındaki müzisyen, “Nora, Alzheimer hastası. Ben tam zamanlı bakıcısıyım ve kimsenin onun aklını karıştırmasına izin vermiyorum. Bana göre sevdiğim kişi hala orada duruyor. Ancak ne yazık ki bazı şeyleri unutuyor, biz de öyle değil miyiz?” ifadesini kullandı.
"SEVGİYLE ÇOK YOL KAT EDİLİYOR"
Lydon, “Gittikçe kötüleşiyor, beyni gittikçe daha az hafıza depoluyor ve sonra aniden bazı parçalar tamamen yok oluyor” diye konuştu. Karısının kendisini tanıdığını söyleyen müzisyen, “Sevgi ile çok yol kat ediliyor” ifadesini kullandı.
Lydon ile şimdi 78 yaşında olan eşi, 1979 yılında evlendi. John Lydon ve eşinin bir çocuğu bulunmasa da Nora’nın önceki ilişkisinden doğan Ari adındaki kızı var.