Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi

Geçen yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine iki yeğeni, ‘vasiyetnamenin iptali’ davası açmıştı. Mahkeme, davanın üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi.

30.06.2021 - 07:48 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 08:01

Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi - 1

Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.

Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı. Vasiyetnamenin iptali davasının üçüncü duruşması önceki gün Anadolu Adliyesi 14. Asli Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi - 2

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu’nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi. Duruşma, 15 Eylül’e ertelendi. 

Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi - 3

ÇYDD avukatı Sedat Durna, Dursunoğlu’nun vasiyetinin, sağlık raporu alınarak noterde yapıldığını belirterek, “Geçen duruşmada Garabet Bey, tanık olarak dinlendi. Kendisi 76 yaşında ve sağlığı gayet yerinde. Zaten kendisi vasiyetnameden bir yıl sonra evlat edinmiş ve tüm sağlık raporunu eksiksiz o dönemde almış" dedi.

Mahkeme'nin Garabet Baltaoğlu'nun kullandığı ilaç ve tedavi listesini istediğini belirten avukat Durna, "Kararın 15 Eylül’deki duruşmada çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi - 4

CENAZEMİ BİLE KALDIRMAZLAR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

“Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de 9 tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl zatürre tedavisi sırasında hayatını kaybetmişti.

Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi - 5
Seyfi Dursunoğlu, sahne karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.
Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi - 6
Dursunoğlu, 1970’den 2000’li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde ve TV programlarında izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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