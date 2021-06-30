Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi

CENAZEMİ BİLE KALDIRMAZLAR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

“Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de 9 tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl zatürre tedavisi sırasında hayatını kaybetmişti.