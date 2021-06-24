Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti

"ŞEYHİN OĞLU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

Mısırlı gazeteci, "Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım" diyerek Subaşı'nın sevgisiliyle ilgili şunları söyledi:

"Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik. Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım."