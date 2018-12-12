Şeyma Subaşı: Enerji patlaması yaşıyor olabilirim

1 Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra L’officiel dergisi Aralık sayısına konuşan Şeyma Subaşı açıklamalarda bulundu.

2 Subaşı'nın açıklamarından öne çıkan satırbaşları şöyle: "Herkesin hayatında inişlerin ve çıkışların olduğu dönemler olmuştur."

3 "Benim bu dönemlerde kendime sürekli hatırlattığım ve telkin ettiğim şey şu olmuştur; her şeyin başı sağlık. Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum."

4 "Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir."

5 "Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir."

6 "Gelecekteki Şeyma’ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba."

7 "Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir."

8 "Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır."