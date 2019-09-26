Şeyma Subaşı ile Guido Senia ayrıldı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile yeni birlikteliğe yelken açan Şeyma Subaşı sevgilisiyle ilişkisini noktaladı.
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1Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra birlikte olmaya başladığı İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile ayrıldı.
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2İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı ancak fotoğrafları henüz silmedi.
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3Subaşı'nın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi uğruna İtalyanca öğrenmeye başladığı öne sürülmüştü.
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İkilinin ayrılığı Twitter'da Trend Topic (TT) olarak çok konuşulanlar arasına girdi.
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5İşte ikilinin sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları diğer fotoğraflar...
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