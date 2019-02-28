Şeyma Subaşı: İlişkilerimde yaptığım hatalar oldu

1 Acun Ilıcalı'dan boşandıktan, Guido Siena ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Şeyma Subaşı studio11'de fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçti.







2 Verdiği pozları sosyal medyadan da yayınlayan Subaşı, "Boşandıktan sonra hayatında neler değişti?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı."







3 "Hayatımda değişiklikler olsa da en temelde ben her zamanki Şeyma olmaya devam ediyorum."







4 "Herkes hayatı boyunca yalnızca fiziksel değil" diyen Subaşı zihinsel anlamda da büyümeye ve olgunlaşmaya devam ediyor. Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur. Yalnızca duygusal birliktelikler de değil, bence arkadaşlık ilişkilerinde bile yapılan hataları insan olgunlaştıkça yapmamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.







5 Herkese çabuk güvenip içini açmak gibi bir huyu olduğunu ifade eden Subaşı, "Artık insanlarla olan ilişkilerimde bu sınırı korumaya çok daha dikkat ediyorum diyebilirim" diye konuştu.







6 Subaşı, "Peki ya Şeyma Subaşı bugün popüler biri olmasaydı sence şu an ne yapıyor olurdu?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Şeyma Subaşı eğer bu kadar popüler bir insan olmasaydı da şu anki Şeyma Subaşı olmaya devam ederdi."







7 "Çünkü benim hareketlerim, tavrım ve hayatımı yaşama şeklim popülarite uğruna yapılan şeyler değil. İnsanların anlamakta güçlük çektiği nokta da bu bence."







8 Hiçbir zaman popüler olmak uğruna sahte olmayı seçmedim. İçimden nasıl geldiyse öyle davrandım, öyle giyindim öyle dans ettim."





