Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia ile İstanbul'da

İlk kez Meksika'da amatör bir kamera tarafından görüntülenerek ilişkileri ortaya çıkan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile birlikte İstanbul’da objektiflere yansıdı.
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Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, Meksika'da ilk kez amatör bir kamera tarafından görüntülendiği Guido Senia'yı İstanbul'da ağırlıyor.
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Miami ve Meksika’da tatil yapan Senia ve Subaşı bu kez Etiler'de görüntülendi.
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Subaşı, Senia’yı önceki gece Bebek'te bir mekanda dostlarıyla tanıştırdı.
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İkili daha sonra birlikte lüks otomobillerine binerek mekandan ayrıldı.
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Subaşı ilişkisi için daha önce şunları söylemişti: “İlgi gördüğüm, benim de ilgilendiğim biri. Beni meşgul ediyor, merak ediyor. Bu da hoşuma gidiyor.”