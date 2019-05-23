Şeyma Subaşı moda uygulaması davasını kaybetti

Bu iddialar üzerine Şeyma Subaşı bir açıklama yaptı ve haberlerin asılsız olduğunu ve iftira atan kişi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi.

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"Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştm"