Şeyma Subaşı moda uygulaması davasını kaybetti
Şeyma Subaşı, İstanbul Bebek’te bulunan kafesini açmadan önce de 'is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmişti. O dönem moda danışmanlığı uygulamasını kendisinin yaptığını ve Şeyma Subaşı'nın fikir hırsızlığı yaptığını iddia eden Safiye Nur Şimşek, dava açmıştı. Şimşek bugün yaptığı paylaşımla davayı kazandığını duyurdu.
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1Şeyma Subaşı, 2017’de eski eşi Acun Ilıcalı ile katıldığı bir programda, yeni çıkaracağı It-Is Ok adlı moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.
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2Uygulama giydiğiniz elbiseleri / kombinleri yükleyip, puanlama ile başarılı olup olmadığını ortaya çıkaracaktı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi.
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Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtı.
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4Bu iddialar üzerine Şeyma Subaşı bir açıklama yaptı ve haberlerin asılsız olduğunu ve iftira atan kişi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi.
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5Aradan geçen iki yılın ardından ise Şimşek sosyal medya hesabından bir story serisi paylaştı ve davayı kazandığını açıkladı:
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6"Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştm"