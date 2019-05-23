Şeyma Subaşı moda uygulaması hakkında Safiye Nur Şimşek'e yanıt verdi

1 Şeyma Subaşı , 2017’de eski eşi Acun Ilıcalı ile katıldığı bir programda, yeni çıkaracağı It-Is Ok adlı moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

2 Uygulama giydiğiniz elbiseleri / kombinleri yükleyip, puanlama ile başarılı olup olmadığını ortaya çıkaracaktı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi.





3 Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtı.

4 Bu iddialar üzerine Şeyma Subaşı bir açıklama yaptı ve haberlerin asılsız olduğunu ve iftira atan kişi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi.

5 Aradan geçen iki yılın ardından ise Şimşek sosyal medya hesabından bir story serisi paylaştı ve davayı kazandığını açıkladı:





6 "Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştm"