Şeyma Subaşı moda uygulaması hakkındaki sessizliğini bozdu
Şeyma Subaşı, 'Is it ok' isimli moda uygulamasının kendi projesi olduğunu söyleyen, açtığı davayı kazandığını açıklayan Safiye Nur Şimşek'e yanıt verdi. Şeyma Subaşı hakkında açılan böyle bir davanın olmadığını öne sürdü ve ekledi: Dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum.
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1Şeyma Subaşı, 2017’de eski eşi Acun Ilıcalı ile katıldığı bir programda, yeni çıkaracağı It-Is Ok adlı moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.
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2Uygulama giydiğiniz elbiseleri / kombinleri yükleyip, puanlama ile başarılı olup olmadığını ortaya çıkaracaktı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi.
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Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtı.
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4Bu iddialar üzerine Şeyma Subaşı bir açıklama yaptı ve haberlerin asılsız olduğunu ve iftira atan kişi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi.
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5Aradan geçen iki yılın ardından ise Şimşek sosyal medya hesabından bir story serisi paylaştı ve davayı kazandığını açıkladı:
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6"Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştm"
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7Çıkan bu haberden sonra Şeyma Subaşı'dan da açıklama geldi. Subaşı, Instagram hesabından, "Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek'in açtığı davayı kaybetti" iddiası ile ilgili ortada böyle bir dava olmadığı için, bir açıklama yapmam gerekmiştir. Bilindiği üzere, dava açıldığında dava dilekçesinin davalıya tebliği şarttır. Şimdiye kadar bana tebliğ edilen herhangi bir evrak olmamıştır. Buna rağmen, bugün avukatlarımca, UYAP sistemi ile adliyelerde incelemeler yapılmış ve şahsıma açılmış herhangi bir dava olmadığı kesin olarak teyit edilmiştir. Ortada bir dava olmadığı halde davayı kazanmış gibi, dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum." ifadelerini kullandı.