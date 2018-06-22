Şeyma Subaşı teftişte (Kafe hazırlıkları)
Sosyal medya hesabından kafe açacağını duyurduktan sonra Bebek'te bir mekan kiralayan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, hazırlıklara hız verdi. Subaşı önceki gün açmaya hazırlandığı kafenin inşaatını teftiş etti.
-
1Mart ayından Instagram hesabından "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" diyen Şeyma Subaşı hazırlıklara devam ediyor.
-
2Daha önceBebek’te kiraladığı mekana eşi Acun Ilıcalı ile birlikte giden ve sağlıklı yiyecekler hazırlayıp, satacaklarını söyleyen Şeyma Subaşı bu sefer teftişi tek başına yaptı.
-
3Subaşı, ustalarla birebir görüşüp isteklerini anlattı.
-
4
Konuyla ilgili konuşan Şeyma Subaşı, “Ağustosta kendi aramızda bir açılış yapacağız. Eylül’de de büyük açılış olacak. Bir an önce açılsın ve işimin başında olmak istiyorum” dedi.
-
5Şeyma Subaşı daha önce muhabirlerin “Siz de yemek yapacak mısınız?” sorusuna “Hayır, ben yapmayacağım ama annemin yemekleri çok güzeldir, o yapabilir” yanıtını vermişti.
-
6Ilıcalı’nın 60 bin TL kirası olan mekana, bir yıllık peşin ödeme yaptığı iddia edilmişti.
-
7Şeyma Subaşı bir gazeteye verdiği röportajda 'Mesleğiniz nedir?' sorusuna şu cevabı vermişti: Yurtdışında da soruyorlar, “Necisin ki sen, bu kadar takip ediyorlar?” diye. Gerçekten biz de bunu Acun’la bulmaya çalışıyoruz! Life-style bir şey mi desek diyorum. Tasarımcı değilim. Stil danışmanı da. Çünkü kimseyi giydirmiyorum. Ama şöyle bir şeyim var. Insta Story’ye mesela, bu mekanın her yerini (eliyle dönerek gösteriyor) çekip de koymam. Onun yerine küçük bir kesit bulup onu çıt diye koyarım. Ben çok iyi sosyal medya uzmanı oldum. Neyin ilgi çekeceğini iyi biliyorum.